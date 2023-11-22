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Disleksi Öğrencisini Gösteriden Ayıran Öğretmene Cezai İşlem - Son Dakika

Disleksi Öğrencisini Gösteriden Ayıran Öğretmene Cezai İşlem

Afyonkarahisar'da 29 Ekim kutlamaları sırasında dikkat eksikliği (disleksi) rahatsızlığı bulunan öğrenciyi gösteriden ayıran sınıf öğretmenine kınama ve yer değiştirme cezası verildi.

Disleksi Öğrencisini Gösteriden Ayıran Öğretmene Cezai İşlem
22.11.2023 - 11:10,  Güncelleme: 11:13
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AFYONKARAHİSAR'da 29 Ekim kutlamaları sırasında dikkat eksikliği (disleksi) rahatsızlığı bulunan 4'üncü sınıf öğrencisi M.E.D.'yi öğrenci grubundan ayırıp, gösteri boyunca kenarda bekleten sınıf öğretmeni Ş.Ş. hakkında yürütülen inceleme tamamlandı. Ş.Ş. hakkında hem kınama hem yer değiştirme cezası verildi.

Afyonkarahisar Atatürk İlkokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri sırasında, sınıf öğretmeni Ş.Ş. öncülüğünde 24 öğrenci, üzerinde Atatürk fotoğrafı ve Türk bayraklarının olduğu tişörtlerle sahneye çıktı. Gösteri başlayacağı sırada öğretmen Ş.Ş., disleksi rahatsızlığı bulunan M.E.D.'yi gruptan ayırıp, uzaklaştırdı. Daha sonra diğer öğrenciler, çalan müzik eşliğinde gösterisini sundu. Bu sırada kenarda duran M.E.D. ise elleri önünde katılımcıların alkışladığı arkadaşlarını izledi.

PROVA GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Sosyal medyada yayılan görüntüler, tepkiye neden oldu. M.E.D.'nin gösteri için sınıfta yapılan provalarda da sırada oturduğu ve arkadaşlarına dahil edilmediği görüntüler ortaya çıktı. Sınıf öğretmeni Ş.Ş.'nin kendi sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, M.E.D.'nin sırasında oturduğu görüldü.

'GEREKLİ DİKKAT VE ÖZEN GÖSTERİLMEMİŞ'

Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce başlatılan inceleme tamamlandı. İnceleme sonucunda öğretmen Ş.Ş.'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek, kutlamalar için okula gelen öğrenci M.E.D.'yi gösteriye katmadığı ve kenarda beklettiğinin anlaşıldığı, bu nedenle öğretmenin 657 Devlet Memurları Kanunu'nun 125'inci maddesi gereğince 'kınama' ile cezalandırılması kanaatine varıldığı belirtildi. Olayın ulusal ve yerel basında geniş yer bulması, öğrencinin okulda devam edecek olması, aile ile tekrar karşı karşıya gelme durumunda oluşabilecek olumsuz durumları önlemek, öğretmenin güvenliğini, saygınlığını korumak adına da Ş.Ş.'nin görev yerinin il merkezinde branşına uygun başka bir okulla değiştirilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Eğitim Disleksi Öğrencisini Gösteriden Ayıran Öğretmene Cezai İşlem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Disleksi Öğrencisini Gösteriden Ayıran Öğretmene Cezai İşlem - Son Dakika
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