"Disleksili bireylerin yüzde 80'i normal veya üstün zekalı" - Son Dakika

Uluslararası Disleksi Derneği'nin verilerine göre, dünya çapında 700 milyon disleksili birey bulunuyor. Bilinenin aksine disleksinin bir zeka geriliği olmadığını söyleyen Türkiye Disleksi Vakfı Başkanı Elif Yavuz "Yüzde 80'inin üstün zekalı olduğu bu kişiler, doğru yönlendirildiğinde toplumda iz bırakan bireyler oluyorlar" dedi.

Dünya genelinde her 5 çocuktan birinin disleksi olduğunu, Türkiye'de resmi olarak bir tarama yapılmasa da özel araştırmalarda elde edilen verilere göre 20 bini aşkın dislektik çocuğun bulunduğunu söyleyen Türkiye Disleksi Vakfı Başkanı Elif Yavuz, "Topluma disleksili bireyler hakkında oldukça yanlış bir kanı hakim. Oysa disleksi bir engel değil tam anlamıyla bir hediye. Dislektik bireylerin yaklaşık yüzde 80'i üstün zekalı ve bu kişiler doğru yönlendirildiğinde toplumda iz bırakan bireyler oluyorlar. Tıpkı disleksili olan Einstein, Agahta Christie ya da Walt Disney gibi. Dünya ve sanat tarihine yön veren bireylerin içinde de çok fazla dislektik isim var. Bu kişiler engelli değil sadece öğrenme biçimleri farklı. Farklılıkları da eğer doğru zamanda fark edilir ve yönlendirilirse toplumun gıpta ettiği isimler arasına adlarını yazdırabiliyorlar" diye konuştu.

'VARSA YOKSA DİSLEKSİ' 27 KASIM'DA BAŞLIYOR

Disleksiyle ilgili bilgilendirme ve farkındalık yaratma üzerine uzun süredir çalıştıkları bir dizi sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmeye hazırlandıklarını belirten Yavuz, "Traveyo Turizm'in organize ettiği, 27-29 Kasım tarihleri arasında online bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Halka açık olan bu etkinlik; workshoplar, seminerler, akademik çalışmalar, sanatçı videoları ve sokak röportajları gibi her açıdan dolu bir içerikle geliyor. En önemli kısmı ise online bir disleksi testi yapılacak. Katılımcılar hem kendileri hem de çocukları için hazırlanan bu online teste tamamen ücretsiz olarak ulaşabilecek. Testin sonunda, ilgili kişinin risk grubunda olup olmadığı anlaşılacak, risk grubunda olan kişiler bizimle bağlantı kurarak vakfımızdaki uzmanlardan yardım alabilecek" ifadelerini kullandı.

'Varsa Yoksa Disleksi' sosyal sorumluluk projesiyle toplamda 5,5 milyon kişiye ulaşılması ve test sonucunda disleksiyle ilgili Türkiye'de önemli bir verinin toplanması hedefleniyor.