"Dişlerde bozukluklar gülüş tasarımı ile gideriliyor" - Son Dakika
Son Dakika Sağlık 'Dişlerde bozukluklar gülüş tasarımı ile gideriliyor' - Son Dakika

"Dişlerde bozukluklar gülüş tasarımı ile gideriliyor"

6 saat önce

Diş etlerinin görünmesi, dişlerde çapraşıklık ya da renk değişimi gibi nedenler estetik açıdan insanları rahatsız ederken; Ağız ve Diş Sağlığı uzmanı Dt. Rukiye Parlak, 'Gülüş Tasarımı' yaparak bu eksikliklerin giderildiğini belirtti.

Diş etlerinin görünmesi, dişlerde çapraşıklık ya da renk değişimi gibi nedenler estetik açıdan insanları rahatsız ederken; Ağız ve Diş Sağlığı uzmanı Dt. Rukiye Parlak, 'Gülüş Tasarımı' yaparak bu eksikliklerin giderildiğini belirtti.

Bu sayede yüze daha genç ve ışıltılı bir görünüm kazandırıldığını belirten Dt. Parlak, porselen uygulamasından bahsetti.

Dişlere minimal aşındırma yapılarak hazırlanan ince bir tabaka halindeki porselen ile kaplama uygulandığını söyleyen Emsey Hospital Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Rukiye Parlak, kişisel isteklerle sağlığı birleştirerek, dişlerinin renginden ve şeklinden memnun olmayan kişilere sağlıklı ve çarpıcı bir gülüş sunulduğunu belirtti.

Gülüş tasarımının nasıl yapıldığı konusunda bilgi veren Dt. Rukiye Parlak, şunları söyledi:  "Estetik hiçbir zaman aynı formun farklı kişilere uygulanması değildir. Kaş/burun şekli de dahil olmak üzere yüz hatlarının,  hatta ten renginin incelenmesi önemli. Birbirleri ve onları çevreleyen yumuşak dokular ile uyumlu olarak dizilen, güzel bir gülüşün temel elemanları olan dişlerin şekilleri ve anatomik özellikleri hakkında kapsamlı olarak bilgi sahibi olunarak, gerekli tedavilerin yapılması gerekiyor."

"ESTETİK BİR GÖRÜNTÜ SAĞLAR"

Diş beyazlatmanın; çeşitli nedenlerle renk değiştirmiş dişleri beyazlatmak veya kişiye özel diş rengini birkaç ton açmak için kullanılan bir oksijenasyon yöntemi olduğunu belirten Dt. Parlak, "Sadece renk olarak değil de; estetiği kötü, çapraşık, çürük vb. olan ön dişlerde de porselen laminaların, minimal aşındırma yapılarak ince bir tabaka halindeki porselen kaplamalar olarak hazırlandığını belirtti. "Çok ince olması, metal içermemesi ve ışık geçirgenlik özellikleriyle gerçek dişlerden ayırt edilemeyecek kadar memnun edici sonuçlar elde edilir. Diş üzerine mükemmel bir uyum ve hassasiyetle hazırlanıp yerleştirilen laminalar, sağlam yapıları ve bozulmayan renkleriyle, dişlere doğal bir güzellik kazandırır" dedi.

"DİŞ ETİ TEDAVİSİ DE ETKİLİ"

Metal desteksiz porselen kronlarda ışık geçirgenliği olduğundan doğal bir görüntü oluşması sebebiyle estetik sonuca ulaşıldığını vurgulan Dt. Rukiye Parlak "Porselen inlay-onlay dolgular laboratuvarda hazırlanan üstün estetik ve dayanıklılığa sahip dolgulardır. Büyük dolgu gerektiren dişlerde kompozit ya da amalgam dolgu yerine hem estetik hem de dayanıklı olması nedeniyle inlay-onlay uygulanabilmektedir.

Diş eti seviyesindeki düzensizlikler, dişler kadar gülümsemeyi de etkiler. Fazla ya da az gözükmesi, estetik olarak bir sorundur. Gingivektomi ve gingivoplasti işlemleriyle dişetlerinde hizalama yapılıp dişlerin görünümlerinin düzeltilmesiyle yüze uygun bir görünüm sağlanabilir. Aynı işlem lazer ile de yapılabilmekte ve çok daha hızlı sonuçlar alınmaktadır" şeklinde konuştu


- İstanbul
Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:36 Kaynak: DHA
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