Dişlerde Kesme İşlemi Olmadan Yapılan Gülüş Tasarımı

Minimal ya da "non-prep" nedir?

''Non-prep '' Lamina Venerler dişlerde herhangi bir aşındırma yapılmadan, anestezi olmadan sadece diş ölçüsü alınarak yapılan dişlerin ön yüzeyine gelen ince yaprak porselenlerdir. Geleneksel laminalar gibi non-prep" laminalar da dişlerin ön yüzeyine yapıştırIılır. Dişin boyutu, şekli ve rengi kolayca değiştirilir. Bu tedavi yöntemiyle diş yapısında büyük bir aşındırma ve kesme gerektirmez. Nadir vakalarda hiç kesim yapılmadan laminalar yerleştirilir. Diğer pek çok vaka için diş yapısının sadece minimum oranda azaltılması gerekir.

Estetik diş hekimliğinde preparatlanmamış kaplamalar kozmetik restorasyonun en minimal invaziv yöntemlerinden birini temsil eder. Minimal veya non-prep laminalar, yapıştırma veya geleneksel dişçilik kaplamalarına iyi bir alternatif olmaktadır. Bu tedavinin en güzel yanı dişlerine dokunulmadan güzel bir gülüş isteyen hastalarda en uygun tedavi yöntemidir. Tek dişe uygulanabildiği gibi gülüş tasarımı isteyen bireylerde dişlerin herbirinin yüzeyine de uygulanabilir "Non-prep" laminalarda, diş yapısında aşındırma olmadan ve çok az veya hiç anestezi olmadan doğrudan dişlerin üzerine yerleştirilir. Bazı hastalarda diş modifikasyonları gerektiğinden ötürü minimal peparasyonlu lamineler denilmektedir. Tedavi edilen dişlerin durumuna ve konumuna bağlı olarak, minein altındaki dentin veya diş katmanında daha fazla azalma gerekli olabilir.Non - prep Laminalar dişlerde herhangi bir kesme veya aşındırma işlemi yapılmadan hastanın kendi dişleri üzerine cok ince yaprak şeklinde 0.1 mm gibi göz kontakt lensinden daha ince porselen kaplamalardır . Yapım aşamasında ise kliniğimize gelen hastalarımızdan alınan ölçüler ve fotoğraflama işleminin ardından 1 haftalık laminaların yapım aşamasının ardından 2. Seansta dişlerin ağız içerisindeki provasını yapılıp hasta onayı alındıktan sonra yapıştırma işlemi yapılıp tamamlanmaktadır . Toplamda 2 seans ve 1 haftalık bir işlemdir Minimal preparasyonlu ve "non-prep" laminalar, aşağıda ki durumlarda estetik kaygısı olan hastaların ,estetik beklentisini karşılayabilmektedir. Çatlak veya kırık dişler, lekeli dişler dişler arasındaki boşluklar (diastemalar),hafifçe şekilsiz veya yanlış hizalanmış dişler, hafif kalabalık dişler,aşınmış dişler küçük dişler İlk seansta dişlerinde aşındırılma olmadan kalıcı olarak güzel ve beyaz bir gülüşe sahip olmak isteyen kişilerde ilk olarak herhangi bir anestezi iğne işlemi olmadan sadece ölçü alıp ,gülüş tasarımının analizi için kişinin bir çok açıdan fotoğrafları alınmaktadır. Birçok hastamıza bu durum garip gelmektedir. Çünkü günümüzde bir çok bireyde diş hekimi fobisi bulunmaktadır. Bundan dolayı diş hekimi koltuğuna oturmak , ağrısız ve iğnesiz bir işlem ile yeni ve güzel bir gülüşe sahip olma fikri onlara inanılmaz gelmektedir.ilk seansta toplam işlem süresi yarım saat gibi kısa bir zamandır. Daha sonrasında ise Labratuvar işlemleri için hazırladığımız diş modelleri üzerinde lamina venerlerin yapım aşamasına geçiyoruz.

No-prep lamina fenerlerin yapımı geleneksel lamina fenerlere göre daha fazla teknik hassasiyet gerektirmektedir. bu yüzden bu aşamada çok dikkatli olunmalıdır.

1 haftalık No-prep laminaların hazırlanmasının ardından ikinci seansta yine herhangi bir iğne ve anestezi işlemi olmadan hastanın kendi dişleri üzerinde provasını yaparak,yapıştırma işlemine geçiyoruz. Bu seansta ki işlem teknik hassasiyet sebebiyle 2 ya da 3 saat sürmektedir.Yeni bir teknik olan No-prep Laminalar teknik hassasiyet yüzünden çok az hekim tarafından uygulanabilmektedir. Dişlerde herhangi bir aşındırma olmadan yapılması ise birçok hastada psikolojik olarak kendilerini iyi hissetmesini sağlamaktadır.Bu işlem yapıldıktan sonra No-prep Laminaların bakımı ise genel olarak ağızımızda bulunan dişlerin bakımı ile aynıdır.

Günde iki kez ve her defasında en az 2 dakika olacak şekilde yapılmalıdır. Ayrıca günde iki kez diş ipi uygulamasıda mutlaka yapılmalıdır.