Son Dakika Haberleri: Disney: 18+ Marvel Filmleri Yapmaya Devam Edeceğiz

Disney: 18+ Marvel Filmleri Yapmaya Devam Edeceğiz

47 dakika önce

Sinema dünyasında adeta bomba etkisi yaratan Deadpool filmlerinin ardı arkası kesilmeyecek gibi görünüyor.

Disney: 18+ Marvel Filmleri Yapmaya Devam Edeceğiz, System.String[]
Deadpool'un her yeni filmi, hatta Deadpool 2'nin sansürlenmiş hali bile gişeyi paramparça etmeye devam ediyor. Bununla birlikte Disney ve Marvel'ı +18 filmlerle ilgili ağır eleştirenler de yok değil. Disney CEO'su Bob Iger, R-Rated (+18) filmlerle ilgili bir çekinceleri olmadığını ve bu tür filmlerin çekilmeye devam edeceğini resmen açıkladı.



Bob Iger, açıklamalarında şunları kaydetti:

"Disney'in klasik etkisi dışında, Fox için kesinlikle bir fırsat ve bir popülerlik görüyoruz. Bundan ötürü Marvel fanları arasında oldukça popüler olan +18 Deadpool filmlerine deavm edeceğiz. Hatta bunun için daha fazlası bile mümkün olabilir. Disney'in ve Marvel'ın ürünlerine ilgi duyan izleyicileri keskin çizgilerle birbirinden ayırma niyetinde değiliz."



Görünen o ki Marvel'ın sinematik evreni, Avengers temelinde hikaye bazlı ilerleyecek olsa da Deadpool gibi yapımlarla da sık sık karşılaşacağız. X-Force projesi de bunun bir başka uzantısı olacak gibi görünüyor. Hatta çok yakın zamanda Kitty Pryde'a özel bir solo film dahi görmemiz olası.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:45 

CEO, Bob Iger, Teknoloji
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