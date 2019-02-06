Disney: 18+ Marvel Filmleri Yapmaya Devam Edeceğiz

Deadpool'un her yeni filmi, hatta Deadpool 2'nin sansürlenmiş hali bile gişeyi paramparça etmeye devam ediyor. Bununla birlikte Disney ve Marvel'ı +18 filmlerle ilgili ağır eleştirenler de yok değil. Disney CEO
'su Bob Iger
, R-Rated (+18) filmlerle ilgili bir çekinceleri olmadığını ve bu tür filmlerin çekilmeye devam edeceğini resmen açıkladı.
Bob Iger, açıklamalarında şunları kaydetti:
"Disney'in klasik etkisi dışında, Fox
için kesinlikle bir fırsat ve bir popülerlik görüyoruz. Bundan ötürü Marvel fanları arasında oldukça popüler olan +18 Deadpool filmlerine deavm edeceğiz. Hatta bunun için daha fazlası bile mümkün olabilir. Disney'in ve Marvel'ın ürünlerine ilgi duyan izleyicileri keskin çizgilerle birbirinden ayırma niyetinde değiliz."
Görünen o ki Marvel'ın sinematik evreni, Avengers temelinde hikaye bazlı ilerleyecek olsa da Deadpool gibi yapımlarla da sık sık karşılaşacağız. X-Force projesi de bunun bir başka uzantısı olacak gibi görünüyor. Hatta çok yakın zamanda Kitty Pryde'a özel bir solo film dahi görmemiz olası.