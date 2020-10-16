Disney, bazı klasik çizgi filmlerine koyduğu 'ırkçı tasvir' uyarısını güçlendirdi - Son Dakika
BBC

Disney, bazı klasik çizgi filmlerine koyduğu 'ırkçı tasvir' uyarısını güçlendirdi

16.10.2020 13:57
Disney, bazı klasik çizgi filmlerine koyduğu 'ırkçı tasvir' uyarısını güçlendirdi, System.String[]

Çizgi film devi Disney geçen yıl bazı eski filmlerine koyduğu ırkçı, kültürel tipleştirmeci içerik uyarısını, dilini netleştirip sorumluluk alarak kuvvetlendirdi.

Disney yapım şirketi, bazı klasik çizgi filmlerine geçen yıl koyduğu, "içerikte ırkçılık yapıldığı" uyarısını bir de özeleştiri ekleyerek daha da güçlendirdi.

Disney'in internet üzerinden seyredilebilen Dumbo, Peter Pan ve Jungle Book gibi filmlerinin başında artık, hikayede geçen ırkçı tiplemeler konusunda bir uyarı var:

"Bu program halklar ve kültürler hakkında olumsuz tasvirler ya da onlara yönelik yanlış davranışlar içermektedir. Bu tipleştirmeler o zaman da yanlıştı, bugün de yanlıştır."

Mesaj, şirketin bu içeriği filmden çıkarmak yerine "onun zararlı etkisini kabullenmek, ondan öğrenmek ve hep birlikte daha kapsayıcı bir geleceği yaratmaya yönelik bir tartışmayı ateşlemeyi" tercih ettiğini de ekliyor.

Bu mesajı taşıyacak filmler arasında "sarı-yüzlü" bir kedinin pirinç yenen çubuklarla piyano çaldığı Aristocats ve Amerikan yerlilerinin ırkçı-aşağılayıcı "kızılderili" tabiriyle anıldığı Peter Pan de var.

İçinde çok sayıda ırkçılık ve kültürel tipleştirme geçen Lady and Trump'a da uyarı konuldu.

Geçen yılki mesaj neydi?

Şirket ırkçı içerikle ilgili uyarı koyma uygulamasını geçen yıl Kasım ayında başlattı. Ama çok daha kısa ve çok daha net sorumluluk üstlenmeyen bir tondaydı.

Uyarıda, "Bu program ilk yapıldığı haliyle sunulmaktadır. Bu nedenle modası geçmiş kültürel tanımlamalar içerebilir" deniliyordu.

Diğer yandan Song of the South (Güneyin Şarkısı) gibi şirket tarafından yapılmış bazı eski filmler, açık ırkçı içerik nedeniyle internetteki Disney+ yayın sitesine hiç konulmuyor.

Bir başka büyük Amerikan yapım şirketi Warner Bros da uzun süredir bazı çizgi filmlerine "etnik ve ırkçı önyargı taşıyan içerik" uyarısı koyuyor.

Warner Bros uyarısında "Bu çizgi filmler bugünün toplumunu temsil etmiyor. Yapıldıkları haliyle sunuluyorlar, çünkü aksi, bu önyargıların hiçbir zaman varolmadığını iddia etmek anlamına gelecektir" deniliyor.

Disney filmlerindeki ırkçılık ve etnik-kültürel tipleştirme örnekleri

Disney, bazı klasik çizgi filmlerine koyduğu 'ırkçı tasvir' uyarısını güçlendirdi

Warner Bros, Irkçılık, filmler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Disney, bazı klasik çizgi filmlerine koyduğu 'ırkçı tasvir' uyarısını güçlendirdi - Son Dakika Dünya

BBC
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