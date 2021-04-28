Disney, "Cesaret ve İyilik Masalları" dijital kitap serisini çocuklarla buluşturuyor - Son Dakika

Disney, dünya çapında başlattığı Büyük Prenses Kutlamaları kapsamında "Cesaret ve İyilik Masalları" adı altında çocukların ücretsiz ulaşabileceği bir dijital kitap serisi hazırladı.

Disney Prensesleri'nin yeni masallarını illüstrasyonlarla anlatan 14 kitaplık seri, çocuklara "daha iyi bir dünya için" ilham vermeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda Türkiye'de Ariel, Rapunzel, Moana, Sindirella ve Elsa'nın başarılı sanatçıların illüstrasyonlarıyla hazırlanan yeni masalları, Migros'la gerçekleştirilen iş birliği ile ücretsiz olarak çocukların beğenisine sunuluyor.

Masal serisine mayıs ortasından itibaren "migrostv.migros.com.tr" adresinden ücretsiz olarak ulaşabilecek.

Disney'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Disney EMEA Tüketici Ürünleri Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Tasia Filippatos, şunları kaydetti:

"Disney masalları zamanın ötesindedir. Kendilerine has ve hayran olunası karakter özelliklerinin yanı sıra cesaret ve iyilik bütün Disney Prensesleri'ni birbirine bağlar. Hepimiz biliyoruz ki küçük bir iyilik adımı başkaları üzerinde çok büyük bir etki sağlayabilir. Disney olarak 'Cesaret ve İyilik Masalları' dijital kitap serimizin çocuklara dünyanın daha iyi bir yer olabilmesi için üzerlerine düşeni yapmaları konusunda ilham vermesini umuyoruz."

The Walt Disney Company, Büyük Prenses Kutlaması kapsamında yıl boyu sürecek etkinlikler ve özel ürün lansmanlarında Disney Prensesler'i aracılığıyla çocuklara cesaret ve iyiliğin önemini hatırlatmak istiyor.

Kutlama etkinliklerinin açılışını, The Wonderful World of Disney, Rodgers & Hammerstein's Cinderella'da çok sevilen Disney Prensesi Sindirella'yı canlandıran Grammy ödülü sahibi şarkıcı Brandy yapacak.

Genç şarkıcının bu projeye özel hazırladığı teklisi "Starting Now", Walt Disney Records tarafından 21 Mayıs'ta dinleyicilerle buluşacak.

Şarkı için çekilen video müzik klibi ise ağustos ayında Disney Channel'da ilk kez yayınlanacak Disney Princess Remixed - An Ultimate Princess Celebration'da gösterilecek.