Disney Channel ekim ayında da çok renkli

14 yaşındaki film yapımcısı Spencer Wright'ın, Hollywood'lularla dolu bir lisede yeni bir çocuk olarak adapte olmaya çalışırken, pop yıldızı Billy Joe Cobra'nınhayaletiile arkadaşlığını anlatan yeni dizi Dostum Bu Benim Hayaletim bu ay Disney Channel'da başlıyor. Disney Channel'ın bu ayki bir diğer yeni çizgi dizisi Balık Oltası ise dev bir akvaryum tankının içinde yaşayan üç kanka Bea, Milo ve Oscar'ın Tatlısu Lisesi'ndeki yaşamını konu alıyor.

3. sezonu ve yepyeni bölümleriyle ekranlara gelmeye hazırlanan Mucize: Uğur Böceği ile Kara Kedi ile Ekim ayında da daha fazla güç, daha fazla aksiyon, daha fazla süper-kötü ve daha fazla duyguya hazır olun! Bir anda kendini, büyük ve yeni bir şehirde, farklı insanlarla dolu bir ortamda bulan Luna'nın başından geçenleri konu alan dizi Soy Luna bu ay Disney Channel'da 2. sezonu ve yeni bölümleriyle devam ederken; hepimizin bildiği Horizon Yüksek Okulu'nda öğrenci olan Peter Parker, kötülerle Süper Kahraman Örümcek-Adam olarak savaştığı Marvel Örümcek-Adam, 2. sezon bölümleriyle hayranlarını heyecanlandırmaya devam edecek. Hafta sonları tüm aileyi bir araya getiren Sihirli Hafta Sonları kuşağında ise Ekim ayı boyunca Kim Possible: Çok Dramatik!, Zombiler, Uçaklar: Söndür ve Kurtar, Lilo ve Stiç 2: Stiç Zor Durumda ve Müfettiş Gadgetgibi popüler filmler her Cumartesi ve Pazar saat 11.00'de Disney Channel'da izleyicilerle buluşacak.