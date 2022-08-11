Disney+ fiyatı ABD'de zamlandı! Reklamlı abonelik geliyor - Son Dakika
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Disney+ fiyatı ABD'de zamlandı! Reklamlı abonelik geliyor

11.08.2022 01:15
Disney+ fiyatı ABD'de zamlandı! Reklamlı abonelik geliyor

Disney+ fiyatı ABD'li kullanıcılar için zamlandı. Ayrıca Disney+ için reklamlı abonelik seçeneği onaylandı. İşte yeni fiyatlar.

Popüler yayın devi Disney+, ABD'de abonelik fiyatlarının zamlandığını açıkladı. Yeni abonelik seçenekleri 8 Aralık'tan itibaren geçerli olacak. Disney+ ayrıca ilk defa reklamlı seçeneği test etmeyi planlıyor. Daha önce benzer bir hamle Netflix'ten geldi.

Disney+ reklamlı ve reklamsız abonelik fiyatı ne kadar?

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de erişime açılan Disney+, ABD'de abonelik politikasında değişikliğe gitti. Reklamsız Disney+ abonelik fiyatı 7,99 dolardan 10,99 dolara yükseltildi. Reklamlı olarak sunulacak yeni aboneliğin fiyatı ise 7,99 dolar olarak belirlendi.

Disney+ fiyatı ABD'de zamlandı! Reklamlı abonelik geliyor

Reklam destekli aboneliğin Disney+ Basic; halihazırda kullanılan reklamsız abonelik planının ise Disney+ Premium olarak adlandırılacağını söyledi. Disney+ Basic fiatı günümüzdeki abonelikle aynı olacakken, Disney+ Premium ise 3 dolar zamlı sunulacak.

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Haziran ayında erişime açılan Disney Plus Türkiye fiyatı 34,99 TL'den sunuluyor. Ancak yeni üye olacak kişiler, yıllık üyelik alarak tek seferde 349,90 TL ödeyebilir ve 10 ay fiyatına 12 ay izleyebilir. ABD'de alınan kararın Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceği belirsiz.

ABD için Disney+ fiyatları şu şekilde olacak:

Disney+ Basic (reklamlı): 7,99 dolar

Disney+ Premium (reklamsız): 10,99 dolar

Walt Disney Co'nun bir diğer yayın hizmeti olan Hulu için de abonelik zamlandı. Hulu'nun fiyatlarının ise abonelik seçeneğine bağlı olarak aylık 1 ila 2 dolar arasında artacağı belirtildi. Netflix'in peşinden giden Disney+'ın politikası şimdiden tartışma konusu oldu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Disney+ fiyatı ABD'de zamlandı! Reklamlı abonelik geliyor - Son Dakika

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