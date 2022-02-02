Disney'in duvar tasarımı, Çocuk Hastanesinde moral veriyor - Son Dakika

Ankara Şehir Hastanesi'ndeki Çocuk Hastanesinin bir duvarına, tedavisi süren çocukların korku ve endişelerini azaltmak amacıyla Disney kahramanlarının yer aldığı duvar resmi yapıldı.

Ankara Şehir Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, The Walt Disney Company, 2018'de çocuk hastaneleri yararına duyurduğu 100 milyon dolarlık küresel sosyal sorumluluk projesi kapsamında, tıbbi uzmanların rehberliğinde Disney, Pixar, Marvel ve Star Wars'un sevilen karakterlerinden ilhamla 5 farklı mural (duvar resmi) tasarımı hazırladı.

Tasarımlar önce 2019'da ABD'deki Texas Çocuk Hastanesi'ndeki duvarlara uygulandı.

Disney, burada elde edilen olumlu sonuçların ardından söz konusu projeyi Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da da (EMEA) başlattı.

15 ülkede 18 farklı hastanenin duvarlarının renklendirilmesi planlanan proje kapsamında, Türkiye'deki ilk mural uygulaması, Ankara Şehir Hastanesi'ndeki Çocuk Hastanesinin duvarına yapıldı.

Disney, portföyündeki efsane hikayelerden aldığı ilham ve kahramanların görselleriyle süslediği "şehir" temalı tasarımını, hastaneyi ziyaret eden çocuklar ve aileleriyle buluşturuyor.

Mural projesiyle hastanelerde tedavisi süren çocukların içinde bulundukları duruma ilişkin korku ve endişelerini azaltmak, onları rahatlatıp güven tesis edebilmek ve duygusal dayanıklılıklarını güçlendirme hedefleniyor.

Proje, çocuklara en ihtiyaç duydukları zamanlarda "Değer Katan Anlar" yaratabilmeyi hedefleyen Disney'in sosyal sorumluluk stratejisinin önemli örneklerinden biri olma özelliği taşıyor.

Disney Türkiye, proje kapsamında, alternatif boyut ve farklı temadaki duvar resimlerini ülke genelindeki farklı hastane veya bakım evlerine hediye etmeyi sürdürecek.

"Verimli bir hastane deneyimi oluşturabilmeyi hedefledik"

Açıklamada, konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Disney EMEA Bölgesi Sosyal Sorumluluk Direktörü Sara Hanson, Disney'in sevilen hikayeleri ve kahramanlarının ilham verici gücüyle sosyal sorumluluk alanında fark yaratan projelere imza atmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Hanson, "Hayata geçirdiğimiz mural projesiyle, Disney'in hikaye anlatımındaki uzmanlığını kullanarak çocuk hastalıkları alanında hizmet veren sağlık personelinin, tedavi süreçlerindeki çocuklarda oluşabilecek korku ve endişeleri giderebilmelerine katkı sağlayabilecek çözümler üretip her iki taraf açısından da verimli bir hastane deneyimi oluşturabilmeyi hedefledik." ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımıza ilham verici görsel dünya sunabilirsek ne mutlu bize"

The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner ise anlamlı projeyi Türkiye'de ilk kez Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi iş birliğinde hayata geçirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mural projesiyle, çocuklar ve aileleri için "Değer Katan Anlar" yaratabilmeyi ve onların duygusal dayanıklılıklarını pekiştirerek iyileşme süreçlerine katkı sağlayabilmeyi hedeflediklerini aktaran Soner, "Disney olarak, aralarında uzman hikaye anlatıcıları, pedagoglar ve yaratıcı ekiplerin yer aldığı çok geniş bir kadronun katkılarıyla tasarlanan duvar resimleri sayesinde çocuklarımıza en ihtiyaç duydukları anlarda konforlu ve ilham verici görsel dünya sunabilirsek ne mutlu bize." değerlendirmesini yaptı.

"Küçük misafirlerimiz, hastanemizde kendilerini daha rahat hissedecek"

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doktor Öğretim Üyesi Aziz Ahmet Surel de Disney'in her yaştan hayranına yönelik hazırladığı efsane içerik ve kahramanlarla hayata renk katan bir marka olduğunu ifade etti.

Surel, "Disney, duvarlarımıza renk katmakla kalmayıp hastanemizi ziyaret eden çocuklara ve onların ailelerine iyileşme sürecinin en önemli unsurlarından saydığımız moral ve motivasyon kaynağını da sağlamış olacak. Böylelikle küçük misafirlerimiz hastanemizde kendilerini daha rahat hissedecek. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyorum." ifadelerini kullandı.