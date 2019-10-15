Son Dakika Haberleri: Disney'in merakla beklenen ve 18 Ekim'de vizyonda
Son Dakika Güncel Disney'in merakla beklenen ve 18 Ekim'de vizyonda

Disney'in merakla beklenen ve 18 Ekim'de vizyonda

28 dakika önce

Disney'in 18 Ekim'de vizyona girecek filmi Malefiz: Kötülüğün Gücü için Londra'da çok özel bir etkinlik düzenlendi.

Disney'in merakla beklenen ve 18 Ekim'de vizyonda, System.String[]

Dünyanın dört bir yanından özel davetlilerin katıldığı etkinliğe, Disney'in Türkiye'den davet ettiği tek kişi ise ünlü ve başarılı oyuncu İrem Sak oldu. Etkinlik kapsamında davetliler, düzenlenen özel bir moda çekimi ile fotoğrafçı John Rowley'in objektifi karşısına geçti. Çekim için filmdeki ana karakterlerden esinlenerek katılımcıların saç, makyaj ve kostümleri hazırlandı. İrem Sak ise Angelina Jolie'nin canlandırdığı karakter Malefiz'den ilham alan bir stil ile poz verdi. Güzel oyuncu, Malefiz stiliyle göz kamaştırdı.

Disney'in merakla beklenen ve 18 Ekim'de vizyona girecek olan filmi Malefiz: Kötülüğün Gücü için Londra'da önemli bir etkinlik düzenlendi. Dünyanın dört bir yanından önemli davetlilerin katıldığı etkinliğin Türkiye'den de tek davetlisi ünlü ve başarılı oyuncu İrem Sak oldu.

Oscar® ödüllü yıldız Angelina Jolie'yi, ikonik kötü karakter Malefiz olarak beyaz perdede yeniden göreceğimiz Malefiz: Kötülüğün Gücü filmi için düzenlenen bu etkinlikte, güzel oyuncu İrem Sak ve diğer ülkelerden gelen davetliler, oldukça farklı bir moda çekimine de imza attı.

Davetliler, filmin ana karakterlerinden esinlenerek saç, makyaj ve kostüm tasarımları yapıldıktan sonra fotoğrafçı John Rowley'in objektifi karşısına geçti. Çekimlerde İrem Sak ise Angelina Jolie'nin hayat verdiği Malefiz karakterinden ilham alan bir stil ile poz vererek bu görkemli filmin hazırlık aşamalarını deneyimledi.

Etkinlik kapsamında filmin Londra'da yapılan Avrupa galasında da yer alan katılımcılar, filmi oyuncularla beraber seyretti.

Angelina Jolie, İrem Sak, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:15 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 15 Ekim 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
Şef Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'te yarışmacıya portakal kabuğu yedirdi Son Dakika: Münbiç'te 1 askerimiz şehit düştü, 8 askerimiz de yaralandı Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'in mesajı mest etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 13:43:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Disney'in merakla beklenen ve 18 Ekim'de vizyonda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]