Disney+'ın Türk dizisi Kaçış'tan ilk fragman geldi! - Son Dakika
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Disney+'ın Türk dizisi Kaçış'tan ilk fragman geldi!

07.05.2022 14:26
Disney+'ın Türk dizisi Kaçış'tan ilk fragman geldi!

Yakın zamanda Türkiye'de yayın hayatına başlayacak olan Disney+, Türk dizisi Kaçış'ın ilk fragmanını yayınladı.

Dünyada Netflix'in rakibi olan, hatta onu koltuğundan edeceği düşünülen Disney Plus, yeni bir fragmanla geldi. Ülkemizde yayın hayatına14 Haziran'da başlamayı planlayan şirket, ilk Türk dizisi 'Kaçış'tan fragman paylaştı.

Same Film ve 03 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği dizi, fragmanlarıyla beklentileri yükseltti. Macera, dram ve aksiyonun bir arada olduğu diziye pek çok başarılı isim eşlik ediyor. İşte detaylar!

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Dizi, Orta Doğu'da yaşanan insanlık dramını anlatıyor

Hikayesini Engin Akyürek'in kalem aldığı ve senaryosunu Ali Doğançay'ı yazdığı 'Kaçış' dizisinin ilk fragmanı izleyicilerle buluştu. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Yağız Alp Akaydın oturuyor.

Nefesini duyuyoruz. #Kaçış #DisneyPlus pic.twitter.com/TDPSdKhyJT

— Disney+ Türkiye (@DisneyPlusTR) May 6, 2022

Fragmanda, dizinin atmosferine dair çeşitli ipuçları görmek mümkün. Orta Doğu'da yaşanan insanlık dramının işlendiği dizi, Engin Akyürek'in oynadığı 'Mehmet'in gözünden anlatılıyor. Dizide aynı zamanda İrem Helvacıoğlu, Aziz Çapkurt, Onur Bay, Leyla Tanlar, Aras Aydın ve Levent Ülgen gibi isimler yer alıyor.

Dizi, savaş fotoğrafçısı olan Mehmet ve pek çok farklı ülkeden gelen gazetecilerin, araştırmak yapmak için Ezidi köyüne gitmesiyle başlıyor. Sınır ötesine gizli şekilde geçen grup, bir baskı sonucunda terör örgütünün eline düşüyor. Sonrasında ise yaşanan dramlar, değişimler ve kaçış hikayesi anlatılıyor.

Disney+'ın Türk dizisi Kaçış'tan ilk fragman geldi!

Orta Doğu'da yaşanan insanlık dramına farklı bir bakış açısı getirecek olan Kaçış, zorlu bir mücadeleyi heyecanlı bir dille anlatıyor. Dizinin yakın zamanda Disney Plus'ta yayınlanacağı düşünülüyor.

Peki, siz fragman hakkında ne düşünüyorsunuz? Fragmanı beğendiniz mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında veya SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Orta Doğu, Türkiye, Fragman, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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