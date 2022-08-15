Disney & Marvel Games Showcase 9 Eylül'de gerçekleşecek - Son Dakika
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Disney & Marvel Games Showcase 9 Eylül'de gerçekleşecek

16.08.2022 08:29
Disney & Marvel Games Showcase 9 Eylül'de gerçekleşecek

D23 Expo kapsamındaki Disney & Marvel Games Showcase 9 Eylül'de gerçekleşecek ve yeni oyun duyuruları içerecek.

Disney'in her yıl düzenlediği D23 Expo kapsamında yer alan ve video oyun duyurularına odaklanan Disney & Marvel Games Showcase duyuruldu. 9 Eylül'de TSİ 23: 00'da gerçekleşecek olan etkinliğe Disney & Pixar Games, Marvel Games, Lucasfilm Games ve 20th Century Games katılım gösterecek. Canlı yayında bu stüdyolara ait mevcut oyunlardan yeni gelişmelerin yanı sıra yeni oyun duyuruları da olacak.

Disney'in paylaştığı basın bültenine göre, söz konusu etkinlikte "Disney Dreamlight Valley, Marvel's Midnight Suns, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga gibi oyunlardan duyurular ve Skydance New Media'nın yeni Marvel oyununa bir ilk bakış yer alacak".

Skydance New Media'nın geliştirdiği ve henüz adı bilinmeyen yeni Marvel oyununun başında Uncharted ve The Last of US serilerinde görev almış, Naughty Dog'un eski kıdemli çalışanlarından Amy Hennig bulunuyor.

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Etkinliğe katılım gösteren firmalar arasında olan Lucasfilm Games'in Machine Games ortaklığıyla geliştirdiği yeni Indiana Jones oyununun burada tanıtılması oldukça olası gözüküyor. Ayrıca, yakın zamanda ertelenen Marvel's Midnigth Suns'ın yeni çıkış tarihi de bu etkinlikte açıklanacak gibi duruyor.

Sony'nin PlayStation 5'e özel olarak geliştirdiği Marvel's Spider-Man 2 ve Marvel's Wolverine oyunlarının bu etkinlikte yer alması beklenmiyor. Disney'in duyurusunda da bu oyunlardan bahsedilmiyor.

Disney & Marvel Games Showcase'in ne kadar uzunlukta olacağı belirtilmedi ancak etkinlik hem Disney'in hem de Marvel Entertainment'ın sosyal medya hesaplarından canlı olarak izlenebilecek.

Disney & Marvel Games Showcase 9 Eylül'de gerçekleşecek
Kaynak: SaveButonu
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