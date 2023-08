Disney Plus, Atatürk dizisi kararı sonrası 11,5 milyon abone kaybetti

Türkiye piyasasına hızlı bir giriş yapan Disney Plus, geçtiğimiz ay platformda yer alan tüm orijinal Türk yapımlarını Türkiye dışındaki ülkelerden kaldırdı. Bu kararın ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının konu alındığı Atatürk dizisini de sadece Türkiye'de yayınlama kararı alan Disney Plus, eleştirilerin hedefi oldu. Kısa sürede binlerce kişinin tepkisini çeken uygulama, son 3 ayda 11,5 milyon abone kaybettiği ortaya çıktı.

ABONE SAYISI HIZLA DÜŞÜYOR

Atatürk kararının ardından günlerce boykot edilen Disney Plus, hızla abone kaybediyor. The Spectator Index'in açıkladığı veriye göre Disney Plus, son üç ayda yaklaşık 11,5 milyon abone kaybetti. Kısa sürede milyonlarca abone kaybeden Disney Plus'ın Atatürk kararından dolayı abone kaybetmeye devam ettiği ileri sürüldü.