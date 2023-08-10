Disney Plus, Atatürk dizisi kararı sonrası 11,5 milyon abone kaybetti - Son Dakika
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Disney Plus, Atatürk dizisi kararı sonrası 11,5 milyon abone kaybetti

10.08.2023 10:11

Disney Plus, Atatürk dizisini sadece Türkiye'de yayınlama kararı aldıktan sonra hızla abone kaybetmeye başladı. Son üç ayda 11,5 milyon abone kaybeden platform, Atatürk kararının etkisiyle abone kaybetmeye devam ediyor.

Türkiye piyasasına hızlı bir giriş yapan Disney Plus, geçtiğimiz ay platformda yer alan tüm orijinal Türk yapımlarını Türkiye dışındaki ülkelerden kaldırdı. Bu kararın ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının konu alındığı Atatürk dizisini de sadece Türkiye'de yayınlama kararı alan Disney Plus, eleştirilerin hedefi oldu. Kısa sürede binlerce kişinin tepkisini çeken uygulama, son 3 ayda 11,5 milyon abone kaybettiği ortaya çıktı.

ABONE SAYISI HIZLA DÜŞÜYOR

Atatürk kararının ardından günlerce boykot edilen Disney Plus, hızla abone kaybediyor. The Spectator Index'in açıkladığı veriye göre Disney Plus, son üç ayda yaklaşık 11,5 milyon abone kaybetti. Kısa sürede milyonlarca abone kaybeden Disney Plus'ın Atatürk kararından dolayı abone kaybetmeye devam ettiği ileri sürüldü.

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Disney Plus, Medya, Teknoloji, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Medya Disney Plus, Atatürk dizisi kararı sonrası 11,5 milyon abone kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Disney Plus, Atatürk dizisi kararı sonrası 11,5 milyon abone kaybetti - Son Dakika
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