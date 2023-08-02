Disney'in Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçmesiyle ilgili Ömer Çelik'ten açıklama geldi

Disney Plus platformu, Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçti. Skandal kararın Ermeni lobisinin baskıları sonucu alındığı iddia edilirken, RTÜK kuruluşla ilgili inceleme başlattı. Duruma tepki yağarken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sert açıklamalar yaptı.

"BASKIYA BOYUN EĞİYORLAR"

Çelik, "Neticede bir baskıya boyun eğiyorlar. Bu baskı da Ermeni lobisinin hastalıklı baskısı. Yaptıkları yok hükmünde ama saygısızlığa göz yumulmaz. Tepkimiz daha da sertleştireceğimizin kimsenin şüphesi olmasın. Atatürk ile ilgili bu faaliyetleri sürerse herhangi bir şekilde Türkiye'nin kurumları ile iş yapması söz konusu olmaz. Uzun zamandır ortada olan bir kriz var. Normalleşme ile ilgili adım attık fakat bütün bunları Ermenistan Anayasa Mahkemesi durdurdu." dedi.

DISNEY PLUS'TAN SKANDAL KARAR

Geçtiğimiz sene Türkiye'de yayın hayatına başlayan Disney Plus platformu, skandal bir karara imza attı. Daha önce 2023 yılı içerisinde Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı "Atatürk" dizisini yayınlayacağını açıklayan Disney Plus, bu kararından vazgeçti. Geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir kararla yerli içeriklerini kaldıran platform, "Atatürk" dizisinin bu kararın dışında olduğunu söylese de öyle olmadı.

KARARIN ARKASINDA "ERMENİ LOBİSİ VAR" İDDİASI

Disney Plus, seyircinin merakla beklediği Atatürk dizisini yayınlamama kararı aldı. Dizinin önce Fox Tv ekranlarında ardından sinema salonlarında izleyicisiyle buluşacağı belirtilirken, iptal kararının Ermeni lobisinin baskılarıyla alındığı öne sürüldü.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin "Atatürk" isimli dizinin yayından kaldırılmasının ardından Disney+ platformu için inceleme başlatılmasına karar verildiğini açıkladı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Disney+ isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan 'Atatürk' dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir. Türkiye Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk en önemli toplumsal değerimizdir. Basına yansıyan Ermeni lobisi müdahalesi iddiaları titizlikle araştırılmaktadır. Kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum" ifadelerine yer verdi.

TWİTTER'DA 1 NUMARALI GÜNDEM

Dijital platformu tepkiler dinmezken akşam saatlerinde Twitter'da "Disneyiptalet" etiketi gündemin ilk sırasından düşmedi. Öte yandan "Atatürk" ve "Ermeni" etiketleri de on binlerce kez kullanıldı.