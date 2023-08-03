Disney Plus, Atatürk Dizisini Yayınlamaktan Vazgeçti

Türkiye'de geçtiğimiz sene yayın hayatına başlayan Disney Plus, skandal bir karar aldı. Daha önce "Atatürk" dizisini 29 Ekim'de yayınlayacağını duyuran Disney Plus, bu kararından vazgeçti. Disney Plus diziyi yayınlamayacağını açıklarken, kararın arkasında Ermeni lobisinin baskısının olduğu öne sürüldü.
Galatasaray ile Zalgiris arasında oynanan Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçını yayınlayan D Smart Go, global rakibi Disney Plus'a yayından kaldırılan Atatürk dizisi üzerinden ince bir gol attı.
"Geldikleri gibi giderler" mesajını Atatürk fotoğrafıyla yayınladı. Maç esnasında alt bantta, "Geldikleri gibi giderler… Mustafa Kemal Atatürk. Biz buradayız! D Smart Go" mesajını Atatürk fotoğrafı eşliğinde yayınlandı.
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