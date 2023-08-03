Disney Plus, Atatürk Dizisini Yayınlamaktan Vazgeçti - Son Dakika
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Disney Plus, Atatürk Dizisini Yayınlamaktan Vazgeçti

03.08.2023 00:35

Türkiye'de yayın hayatına başlayan Disney Plus, daha önce duyurduğu 'Atatürk' dizisini yayınlamaktan vazgeçti. Kararın arkasında Ermeni lobisinin baskısı olduğu öne sürülürken, D Smart Go ise bu karara tepki göstererek alt bant mesajında 'Geldikleri gibi giderler... Mustafa Kemal Atatürk. Biz buradayız! D Smart Go' yazısını Atatürk fotoğrafıyla yayınladı.

Türkiye'de geçtiğimiz sene yayın hayatına başlayan Disney Plus, skandal bir karar aldı. Daha önce "Atatürk" dizisini 29 Ekim'de yayınlayacağını duyuran Disney Plus, bu kararından vazgeçti. Disney Plus diziyi yayınlamayacağını açıklarken, kararın arkasında Ermeni lobisinin baskısının olduğu öne sürüldü.

YAYINCI KURULUŞTAN MÜTHİŞ KAPAK

Galatasaray ile Zalgiris arasında oynanan Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçını yayınlayan D Smart Go, global rakibi Disney Plus'a yayından kaldırılan Atatürk dizisi üzerinden ince bir gol attı.

"GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER, BİZ BURADAYIZ"

"Geldikleri gibi giderler" mesajını Atatürk fotoğrafıyla yayınladı. Maç esnasında alt bantta, "Geldikleri gibi giderler… Mustafa Kemal Atatürk. Biz buradayız! D Smart Go" mesajını Atatürk fotoğrafı eşliğinde yayınlandı.

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Disney Plus, D Smart, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Medya Disney Plus, Atatürk Dizisini Yayınlamaktan Vazgeçti - Son Dakika


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