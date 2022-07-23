Disney+'tan Spider-Man sürprizi - Son Dakika
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Disney+'tan Spider-Man sürprizi

23.07.2022 11:00
Disney+'tan Spider-Man sürprizi

San Diego Comic-Con (SDCC) 2022 çizgi roman fuarına katılan Disney+, Spider-Man: Freshman Year hakkında açıklama yaptı.

Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) sevilen süper kahramanı, Spider-Man için müjdeli haber geldi. San Diego Comic-Con (SDCC) 2022 etkinliğine katılan Disney+, Spider-Man: Freshman Year hakkında açıklama yaptı.

Disney+ duyurdu: Spider-Man: Freshman Year geliyor

1970 yılından beri her yıl düzenlenen çizgi roman fuarı SDCC, bu yıl da renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. 21 ile 24 Temmuz tarihleri arasında San Diego'da gerçekleştirilen SDCC 2022, Disney+ açıklamalarıyla gündeme geldi.

Disney+'tan Spider-Man sürprizi

MCU hayranları, bir süredir Spider-Man'in yeni animasyon dizisini merakla bekliyor. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Disney+, "Marvel Studios'un Spider-Man: Freshman Year dizisi, 2024 yılında Disney+ platformunda izleyiciler ile buluşacak." ifadelerine yer verdi.

I Am Groot dizisi için ilk fragman yayınlandı!

Charlie Cox'un Daredevil karakteri de Spider-Man'in yeni çizgi dizisinde yer alacak. 2021'de Kevin Feige, CinemaBlend ile yaptığı röportajda Cox'un Daredevil olarak geri döneceğini ve aktörün aynı yıl Spider-Man: No Way Home'da kısa bir kamera hücresi yapacağını söylemişti.

Disney+, gerçekleştirdiği etkinlikte fragmana yer vermedi. Ancak etkinlik süresince Dr. Octavius, Chameleon, Speed ??Demon, Scorpion ve Butane the Pyromaniac gibi kötü karakterlerin çizgi dizide yer alacağı duyuruldu.

Yayınlanacak çizgi dizide Harry Osborn ve Amadeus Cho'nun da yer alacağı biliniyor. Etkinlikde dizinin Peter Parker'ın lise ikinci sınıftaki hayatına odaklanılacağı duyuruldu. İlk fragmanın 2023 yılında paylaşılacağı tahmin ediliyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Daredevil, Marvel, Diego, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Disney+'tan Spider-Man sürprizi - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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