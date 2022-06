Disney+, Türkiye'de yayınlayacağı içerik sayısını açıkladı!

Dijital içerik platformları arasındaki rekabet tüm hızıyla artmaya devam ediyor. Bir süredir ülkemizde hizmet veren Netflix'e ek olarak şimdi de Disney+, Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor. Şirket, bir süre önce ülkemizde 14 Haziran'dan itibaren hizmet vermeye başlayacağını açıklamıştı.

Türkiye'deki faaliyetlerini başlatmak için adeta gün sayan Disney+, Türkiye'de kaç adet içerikle yayına başlayacağını açıkladı.

Disney+, içerik sayısı ile kullanıcıları memnun etmeyi başaracak

Disney+, 1000'den fazla film, 400'ün üzerinde dizi ve 170 orijinal yapımdan oluşan içerik arşiviyle Türkiye lansmanı için geri sayıma başladı. 14 Haziran'dan itibaren üyeler, Star Wars içerikleri "The Book of Boba Fett" ve her iki sezonuyla "The Mandalorian"ın yanı sıra heyecanla beklenen "Obi-Wan Kenobi" dizilerine erişebilecekler.

Disney+ aynı zamanda, Star Wars'un 1'den 9. bölüme kadar tüm filmleri ile Skywalker efsanesinin de evi olacak. Lansmanla birlikte süper kahraman hayranları, Oscar Ödülü adayı "Shang-Chi ve On Halka Efsanesi", "Eternals", "Avengers: Endgame", "Captain Marvel", "Black Widow", "Hawkeye" ve daha fazlasını içeren 50'den fazla Marvel filmi ve "Ms. Marvel", "Loki" ve "WandaVision" dahil 40'tan fazla Marvel serisine erişme fırsatını yakalayacak.

Disney+'ın Türk dizisi Kaçış'ın resmi fragmanı yayınlandı!

Tüm bunlarla birlikte üyeler Disney ve Pixar'dan "Oyuncak Hikayesi" serisinin tamamı ile iki Oscar® ödüllü "Soul", Oscar Ödülü® adayı "Luka" ve Walt Disney Animation Studios'tan 100'den fazla yapımın keyfini çıkarabilecekler. Madrigal ailesinin olağanüstü hikayesinin anlatıldığı Walt Disney Animation Studios'tan Oscar® ödüllü "Enkanto: Sihirli Dünya" ve Emma Stone'un efsanevi "Cruella de Vil"i canlandırdığı Oscar® ödüllü "Cruella" filmleri de platform üzerinden izlenebilecek.

Oscar® ödüllü ünlü belgesel yönetmen ve yapımcıları E. Chai Vasarhelyi ve Jimmy Chin'in "Büyük Kurtarış" ve "Free Solo" gibi National Geographic belgeselleri, James Cameron'ın yapımcılığını üstlendiği "Balinaların Gizemli Dünyası"nın yanı sıra "Jeff Goldblum'un Dünyası" ve "Gordon Ramsay ile Rota Dışı" gibi popüler National Geographic dizilerinin yanında yer alacak.

Genel eğlencede ise sevilen oyuncu Engin Akyürek'in başrolünü üstlendiği Disney+'ın merakla beklenen ilk Türk orijinal dizisi "Kaçış", ilgiyle izlenen yeni orijinal diziler "Pam & Tommy", "How I Met Your Father", "The Dropout" ve "The Kardashians", efsane diziler "The Simpsons", "The Walking Dead", "American Horror Story" ve "Grey's Anatomy"nin yanı sıra "How I Met Your Mother", "Lost" ve "Desperate Housewifes" gibi kült dizilerin tüm sezonları ile "Free Guy" ve "The King's Man" gibi gösterildiği ülkelerde büyük ilgi ile karşılanan yeni gişe filmlerine de erişilebilecek.

Disney'in arşivine benzeri görülmemiş bir erişimle, "Külkedisi", "Karmakarışık", "Kurbağa Prens" ve "Küçük Denizkızı" gibi sevilen klasikler ile birlikte "Raya ve Son Ejderha" ve "Mulan (2020)" gibi yakın zamanda gişe rekorları kıran filmler de platformda yer alacak. Ayrıca, "Mucize: Uğur Böceği ile Kara Kedi" ve "Fineas ve Förb" de dahil olmak üzere yüzlerce Disney Channel çizgi dizisi, orijinal filmi ve özel bölümü de lansmanla birlikte Disney+ üyelerine sunulacak.

Disney+, yıllık 279,90 TL'lik özel tanışma paketinden yararlanarak yıllık üye olmak isteyenlere Disney+, 8 aylık fiyatıyla sunuluyor. Özel teklif fırsatını yakalamak isteyen izleyicilerin, 14 Haziran'dan önce kayıt olarak 26 Haziran 2022'ye kadar satın alma işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Üyeler böylece Disney+ keyfini 8 ay fiyatına 12 ay boyunca yaşayacaklar. Türkiye'de 14 Haziran 2022'de yayına başlayacak olan Disney+, standart fiyatlandırmasını ise aylık 34,99 TL ya da yıllık 349,90 TL olarak belirledi.

Kullanıcılar, yüksek görüntü kalitesine, dört adede kadar eşzamanlı yayına, on cihaza kadar sınırsız indirme, seçili içerikleri IMAX Enhanced teknolojisi ile izleme ve yedi adede kadar farklı profil yaratma olanağına sahip olacaklar. Disney+ bunlarla beraber, ebeveynlerin kolayca oluşturabilecekleri Çocuk Profilleri ile sadece yaşa uygun içeriğe erişilmesine olanak sağlayan, çocuk dostu bir arayüz sunuyor.

Disney+'a nasıl üye olunur?

Disney+'ın tanışma paketinden yararlanarak kayıt olmak isteyenler öncelikle, bilgilerini kaydetmek için www.disneyplus.com adresini ziyaret edebilir, tüm koşullara ulaşabilirler.

Bilgilerini kaydedenler için özel teklif, lansman günü olan 14 Haziran 2022'den itibaren e-posta adreslerine gönderilecek.

Bu tanıtım teklifi, yalnızca lansman günü olan 14 Haziran 2022'den önce kayıt yaptıranlar için geçerli olacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Disney+ içerik sayısı olarak kullanıcıları memnun etmeyi başarabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.