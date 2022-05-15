Disney+ vs Netflix! Hangisi daha iyi? - Son Dakika

Sinema sektörünün artık hızlı bir şekilde dijital platformlara kaydığını söyleyebiliriz. Her ne kadar bu abonelik sistemlerinin ülkemizdeki fiyatları giderek artıyor olsa da bir sinema bileti fiyatına binlerce içerik sunuyorlar.

Bunun yanı sıra Türkiye'de faaliyet gösteren yayın sayısı da giderek artıyor. Hatta bu yaz HBO Max ve Disney Plus gibi hizmetler de aramıza katılacak. Peki son dönemin en çok konuşulanı Disney+ ile Netflix arasında kalanlar hangisini tercih etmeli?

En çok izlenen Netflix film ve dizileri belli oldu!

Disney+ vs Netflix: Kazanan hangisi?

Disney+ vs Netflix karşılaştırmamızı yaparken sunulan hizmeti, orijinal – dış yapımları ve de fiyatlandırmayı göz önünde bulundurduk. Buna ek olarak Disney tarafı henüz servislerini başlatmamış olsa da fiyatları açıkladı. Bu sebeple direkt bir kıyaslama yapabileceğiz.

Buna ek olarak dünya çapındaki kullanıcı sayılarına baktığımızda Netflix 2021 yılı sonunda 200 milyondan fazla kullanıcıya ulaştığını fakat 10 yıllık tarihinde ilk kez abone kaybettiğini açıkladı. Öte yandan yükselişte olan Disney+ ise 130 milyon kullanıcıyı geçmiş durumda. Bu yaz itibariyle de pek çok ülkeye giriş yapacağını düşünürsek aradaki farkın hızlı bir şekilde kapanacağını söyleyebiliriz.

Pek çok kişinin kararın verileceği yer: Fiyat kıyaslaması

Netflix bu ayın başlarında Türkiye fiyatlarına yüksek dolar kuru ve enflasyon gibi sebeplerle zam yaptığını açıkladı. Ayrıca bunu yerli orijinal içeriklerin artan bütçesinin de etkilediği tahmin ediliyor. Bununla birlikte yeni fiyatları Temel Plan aylık 37,99 TL, Standart Plan aylık 57,99 TL, Özel Plan aylık 77,99 TL şeklinde. Öte yandan ABD'de yalnızca Temel Planı 10 dolarlık bir fiyat etiketiyle abonelerine sunduğunu söyleyelim.

Ancak Disney+ 4K akış ve IMAX gibi yani Netflix'in 20 dolarlık (77,99 TL) Özel Plan ile sunduğu her şeyi tek bir paket içerisinde 8 dolarlık bir ücretle kullanıcılarına sunuyor. Türkiye'de ise aylık 34,99 TL (yıllık 349.90 TL) bir ücret isteniyor. Ayrıca tanışma paketine özel 8 ay öde, 12 ay izle kampanyası ile 279.90 TL'ye alınabilir. Bu nedenle fiyat tarafında kazanan açık ara ile Disney+ oluyor.

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