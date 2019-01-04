Disney World'a Giderken Kaza Yaptılar: 5'i Çocuk 7 Ölü
1 saat önce
ABD'denin Florida eyaletinde bulunan Disney World eğlence parkı yolunda meydana gelen zincirleme kazada 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.
ABD
'denin Florida
eyaletinde bulunan Disney World eğlence parkı yolunda meydana gelen zincirleme kazada 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. ABD'nin Florida Eyaleti'nde bulunan dünyaca ünlü Disney World eğlence parkına giden yol üzerinde 2 tır, 1 otomobil ve 1 minibüs çarpıştı. Feci kazada 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 8 kişi yaralandı. 2 tırın çarpışması nedeniyle yola dökülen 190 litre yakıt kaza sonrası patlamalar yaşanmasına yol açtı. Orlando
'nun 200 kilometre kuzeyindeki Alachua kentinde meydana gelen kazadan etkilenen 4 araçtan 3'ü tamamen yandı. Ölen çocukların, Louisiana eyaletinden Orlando şehrinde bulunan Disney World'a minibüs ile seyahat ettikleri belirlendi.
(Serkan
Bayar/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:31 Kaynak: İHA
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