Disney + yayında | Kaçış'ın yönetmen ve oyuncuları anlattı: Ezidiler, IŞİD ve bir insanın dönüşümü - Son Dakika
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Disney + yayında | Kaçış'ın yönetmen ve oyuncuları anlattı: Ezidiler, IŞİD ve bir insanın dönüşümü

14.06.2022 09:43

Disney+ Türkiye yayın hayatına başladı.

Disney+  Türkiye yayın hayatına başladı. Yeni dijital platform açılışını, oyuncu Engin Akyürek'in kaleme aldığı Kaçış dizisiyle yaptı. Dizinin öyküsünü yönetmen ve oyuncular; Yağız Alp Akaydın, Engin Akyürek, Leyla Tanlar ve Onur Bay, Muammer Brav'a anlattı.

Projenin nasıl ortaya çıktığı sorusuna, hikayenin mimarı ve dizinin oyuncularından Engin Akyürek, "2017 yılında birinin insanlığıyla ve vicdanıyla hesaplaşmasına dair bir hikaye kafamda oluşmuştu. O dönemde bölgede ve dünyada yaşananlar, aynı zamanda savaş muhabirliğine de çocukluğumdan beri olan ilgim hikayeyi oluşturmam da belirleyici oldu" dedi.

Akyürek sözlerine şöyle devam etti, "En başında 25 sayfalık bir hikaye oluşturmuştum. Birçok şeyi değiştirdik ancak hikayenin temeline sadık kaldık diyebilirim. Bu bağlamda hikayemizi daha evrensel bir yere taşıdık" ifadelerini kullandı.

Yönetmen Yağız Alp Akaydın projeye katılması hakkında, "Proje geçen mart ayında elime ulaştı. Hikayeyi bir gecede okudum. Ertesi gün ilk dediğim şey bu işi yapmak istiyorum. O dönem projenin yayınlanması sürecini beklemek durumunda kaldık. Ancak ben her gün artık projeye başlayalım diyordum. Hikayenin geneline bakıldığında farklı bir dünyaya bir yolculuk yapılıyor. Biz bu süreçte o dünyayı titiz şekilde inceledik. ve bunu ekrana yansıttığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Sekiz bölümlük bu projenin aslında uzun metrajlı bir film olduğunu söyleyen Akaydın, "Dil bütünlüğünün sağlanması bakımından tek bir yönetmen tarafından çekilen projelerin daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Bu projede aslında sekiz bölümlük bir dizi değil, birbirini takip eden, iç içe geçmiş bir sinema filmi" dedi.

Dizinin genç oyuncularından Leyla Tanlar karakteri hakkında, "Genç yaşta ailesini ve köyünü kaybetmiş ve örgütün içinde köle olarak kullandırılmaya başlamış Ezidi bir kız. Aslında karakterim için söylenebilecek çok şey yok. Hikaye ve sahneler karakterimi çok belirgin şekilde anlatıyor. Karakteri yaratma sürecinde Ezidilik, Ezidi olmak ne demek? Bunları öğrenmek çok ciddi bir sorumluluk. Elimden geldiğince bu kültürü temsil etmeye çalıştım" diye konuştu.

Kaçış, savaş muhabiri Mehmet (Engin Akyürek) ve bir grup gazetecinin haber yapmak üzere bir Ezidi köyüne gidişleriyle başlıyor. Sınır ötesine gizlice geçen ekip kanlı bir baskın sonucunda radikal bir terör örgütünün eline düşer. Mehmet bu saldırıdan kurtulur. Kaçış, Mehmet'in tutsak düşen arkadaşlarını kurtarma çabasıdır. Bir insanın nelerden vazgeçebileceğini, ne kadar ileri gidebileceğini izlerken Mehmet'in adım adım dönüşümüne tanık kılıyor izleyenleri.

YORUMLAR
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Kaynak: DailyMotion.com

Yağız Alp Akaydın, Engin Akyürek, Yönetmen, Türkiye, TV, Son Dakika

Son Dakika TV Disney + yayında | Kaçış'ın yönetmen ve oyuncuları anlattı: Ezidiler, IŞİD ve bir insanın dönüşümü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Disney + yayında | Kaçış'ın yönetmen ve oyuncuları anlattı: Ezidiler, IŞİD ve bir insanın dönüşümü - Son Dakika
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