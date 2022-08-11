Disney+ ile Netflix arasındaki rekabette önemli gelişme! - Son Dakika
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Disney+ ile Netflix arasındaki rekabette önemli gelişme!

11.08.2022 13:02
Disney+ ile Netflix arasındaki rekabette önemli gelişme!

Disney+ yükselişini sürdürüyor. Son olarak platformun son çeyrekte 14,4 milyon yeni abone kazanmasıyla Walt Disney, Netflix'i geride bıraktı.

2019'da patlak veren koronavirüs nedeniyle uzunca bir süre evde kaldık. Bu iki yıllık süreçte video akış platformları bir hayli yaygınlaştı. Günümüz itibariyle bu alanda Netflix, Amazon Prime ve Disney+ gibi hizmetler öne çıkıyor.

Bu platformların arasında kıyasıya bir rekabet de söz konusu. Hatta birkaç ay önce Türkiye pazarına da giren Disney+, bu hamlesinin ardından abone sayısında büyük bir sıçrama yaşadı. Son olarak Disney'in toplam abone sayısında ilk kez Netflix'i geride bıraktığı ortaya çıktı.

Disney, Netflix'i resmen geçti

BBC'nin haberine göre Disney+, son çeyrekte 14,4 milyon yeni abone kazandı. Bu durum aynı zamanda Hulu ve ESPN+'ı da bünyesinde barındıran Walt Disney'in dünya çapında 221 milyon aboneye ulaşmasına ortam sağladı. Bu da 2022 yılı itibariyle 220,7 milyon kullanıcıya ev sahipliği yapan Netflix'i geride bıraktığı anlamına geliyor.

Disney+ ile Netflix arasındaki rekabette önemli gelişme!

Bu durumda yukarıda belirtildiği üzere Disney+'ın payı büyük. Zira platform, Wall Street tahminlerinin bile yüzde 45 üzerinde bir artışla karşımıza çıktı. Gerek faaliyet gösterdiği ülke yelpazesini geliştiren gerekse yeni yapımlarla izleyici karşısına çıkan video akış hizmeti 2022 itibariyle en çok tercih platformlardan birisi konumunda.

Disney+ fiyatı ABD'de zamlandı! Reklamlı abonelik geliyor

Bunun dışında Disney+, ABD'de abonelik politikasında değişikliğe gitti. Reklamsız Disney+ abonelik fiyatı 7,99 dolardan 10,99 dolara yükseltildi. Reklamlı olarak sunulacak yeni aboneliğin fiyatı ise 7,99 dolar olarak belirlendi.

Reklam destekli aboneliğin Disney+ Basic; halihazırda kullanılan reklamsız abonelik planının ise Disney+ Premium olarak adlandırılacağını söyledi. Disney+ Basic fiyatı günümüzdeki abonelikle aynı olacakken, Disney+ Premium ise 3 dolar zamlı sunulacak.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Disney+ ile Netflix arasındaki rekabette önemli gelişme! - Son Dakika

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