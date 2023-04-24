Disneyland'te gösteri sırasında alevler yükseldi! Ziyaretçiler panikle tahliye edildi - Son Dakika
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Disneyland'te gösteri sırasında alevler yükseldi! Ziyaretçiler panikle tahliye edildi

24.04.2023 12:21

California'daki Disneyland tema parkında, mekanik ejderha gösterisi sırasında alevler yükseldi. Olayda yoğun duman nedeniyle ziyaretçiler panik yaşadı ve tahliye edildi. Neyse ki, yangın kontrol altına alındı ve herhangi bir yaralanma olmadı.

ABD'deki Disneyland tema parkında gerçekleşen Fantasmic isimli gösteri sırasında "Malefiz" karakterini canlandıran 13 metre boyundaki mekanik ejderha alevler içinde kaldı.

HEMEN TAHLİYE EDİLDİLER

Sosyal medyada yer alan olay anına dair videolarda, itfaiyeciler yangını kontrol etmeye çalışırken tema parkı personelinin "alanı boşaltmak" için kalabalığa müdahalede bulunduğu görüldü.

KİMSE YARALANMADI

Disney'den yapılan açıklamada, yoğun duman nedeniyle belirli alanlardaki ziyaretçilerin tahliye edildiği bildirildi. Yangında kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Disneyland'te gösteri sırasında alevler yükseldi! Ziyaretçiler panikle tahliye edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Disneyland'te gösteri sırasında alevler yükseldi! Ziyaretçiler panikle tahliye edildi - Son Dakika
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