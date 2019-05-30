Disneyland'in Girince Çıkmak İstemeyeceğiniz Yeni Bölümü Star Wars Galaxy's Edge Tanıtıldı

Çok da uzun olmayan bir zaman önce, içinde bulunduğumuz galakside bir Disneyland'de Star Wars temalı bir bölüm açıldı. Orlando'daki Disneyland, Star Wars Galaxy's Edge adlı bölüm, yakın zamanda ziyaretçileri kabul etmeye başlayacak.Bu Star Wars temalı parkta adeta yok yok. Benim gibi iflah olmaz bir Han Solo ve Millennium Falcon hayranı iseniz, yerinde göremeseniz bile heyecanlanacağınızı düşündüğüm bir bilgi vereyim; burada gerçek boyutlu bir Millennium Falcon var. Star Wars filmlerindeki farklı gezegenler ilginizi çekiyorsa Batuu gezegenini ziyaret etmeniz için fırsatınız var. 31 Mayıs'ta açılacak olan parkın basın turu yapıldı. Benzer bir bölüm, Walt Disney World Resort'ta da inşa ediliyor ve 29 Ağustos'ta açılacak.Mekan, daha girişte ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.Bu aracın adı A-Wing Fighter...Mos Eisley'de garip gurup bir şeyler içelim mi?Black Spire Outpost pazarı, ama imparatorluk kredisi değil dolar geçiyor.Han shoot first!Bunlar aslında Coca-Colagiller, çaktırmayın. Oraya giderseniz benim için de için.Droid bu sefer bir şey aramıyor gibi görünüyor.İmparatorluk sevenlere TIE Fighter da var.Seri boyunca attığını vuran(!) Storm Trooperlarımız.Çeşitli Star Wars canlılarının oyuncakları.Kessel Run'ı 12 parsekte yapan efsanevi uçan hurda yığını, Millennium Falcon.Bir şey kaçırmadan kaçakçılık olmaz tabii. Aracın içinden bir kare.Dejarik adlı hologramlı satranç, ne yazık ki çalışmıyor.Disney'in uygulaması ile, bu mekandaki garip tabelalar gibi tabelaları Star Warsçadan İngilizceye çevirmek mümkün.Abicim çok güzel çıkma ışın kılıçlarım var, az yakar çok batar.Sith grubunun efsanevi albümü Sith II'nin albüm kapağı. (Queen sevenler burada mı?)Bu fotoğrafta odaklanılmış olan şey, ışın kılıcı yapımında kullanılan Kyber Kristali. Arkadaki Sith holocronu daha ilgi çekici ama olsun. Star Wars evreninde bu kristallerin çıktığı gezegen Jedi abilerde, o yüzden sithler kendi sentetik ışın kılıçlarını yapıyor. O nedenle de kırmızı ışın kılıcı kullanıyorlar, rengi tutturamamışlar. Retconlanmadı ise hikaye bu.Padme olmak isteyenlere taç bulunur.Bunları satmıyorlar, canımız çeksin diye koymuşlar.Bunları da satmıyorlar, kolumuzun altına 93 santimlik bir R4 ünitesi sıkıştırıp gidemiyoruz.Şaka şaka satıyorlar. Droid Depot'ta kendi droidinizi yapmanız mümkün. Sonra da özel çantasına koyup eve götürüyorsunuz.Mekanda satılan en pahalı şey: R2-D2. R2'ya paha biçmek mümkün değil, galaksinin bütün derdini tasasını çeken astromek reyiz.Star Wars evreninde hamburgerci yok tabii. Kivi var ama, kivi evrensel. Kivili oralet de vardır kesin, rengi bilim kurgudan çıkmış gibi sonuçta.Star Wars: Galaxy's Edge oldukça büyük ve bir Star Wars hayranının çok büyük keyif alacağı bir yer. Ölmeden önce görülmesi gereken yerler listenize ekleyebilirsiniz.