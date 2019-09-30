Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden görüntü

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun bölgeye gelmesi

Güzeloğlu'nun vatandaş ve işçilerle görüşmesi

Güzeloğlu'nun açıklaması

Çalışmalardan görüntüler DİŞTİ'ye anayoldan doğrudan ulaşım sağlanacak

DİYARBAKIR - Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne(DİŞTİ) anayoldan doğrudan ulaşım sağlanacak.

Vatandaşların otogara girişte yaşadıkları sıkıntıyı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Hasan Basri Güzeloğlu, konuyu sosyal medyadan iletmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Başlatılan çalışmayı yerinde inceleyen Güzeloğlu, kentte vatandaşların kendilerinden beklediği ve ilettikleri konuların çözümü noktasında katkı projelerinin başladığını söyledi.

"Otogara bağlantıda geçmişten bugüne yaşanan hakikaten çok önemli bir sorun otogara doğrudan erişimi engelleyen, vatandaşlarımızın girişini çıkışını zorlaştıran ve herkesin bildiği gibi trafik kurallarına aykırı bir dönüşü içeren riski içeren ve aykırılığı içeren bir sıkıntı yaşanıyordu." diyen Güzeloğlu, bu sorunu vatandaşların sosyal medyadan kendisine ilettiğini bildirdi.

Üretilen projeyle trafik kurallarına uygun ve vatandaşların konforlu bir şekilde otogara ulaşımının sağlanacağını aktaran Güzeloğlu şöyle konuştu:

"Bugün baktığınız zaman projemizde otogara erişimde doğrudan erişim şansımız anayoldan bulunmuyor. Devam eden hattımız bağlantı içermediği için erişim trafik kurallarına aykırı bir şekilde ters yönden dönüş ile oluyor. Geçmişte birçok kazalar yaşandı. Can ve mal kayıpları oldu. Şimdi bunu gideren ve projesi ile birlikte bir sonraki görüntü de göreceğiniz gibi otogara anayoldan bağlantıyı içeren trafik kuralları açısından ve trafik güvenliği açısından çok keyifli bir ulaşımı ve erişimi sağlayan projeyi başlatıyoruz. Hemen bugün proje başlıyor. Proje ile birlikte alan bütünlüğünün peyzajları da tamamlanacak. İnşallah otogarımıza hem anayoldan hem bağlantı devam eden arka yoldan ulaşım sağlanmış olacak."

Otogarda çok uzun yıllardır yapılmayan bir temizliği başlattıklarını belirten Güzeloğlu, 2020'de yatırım programında otogarın fiziksel altyapısını, havalandırma, iklimlendirme altyapılarını, bütün iş yerlerini ve vatandaşların hizmet ile buluşturulmasını sağlayacak projeyi başlatacaklarını kaydetti.

Güzeloğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"2020'de başlayan projemiz öncesinde de bu bağlantı yolumuzu bir haftada tamamlayacağız. En geç 1 hafta sonra güvenli erişimi sağlamış olacağız. Burada önemli olarak altını tekrar çizeceğim vatandaşlarımızın bütün taleplerini bizden isteklerini ve beklentilerini anında karşılamak onlara hizmet etmek adına yoğun bir çaba içerisindeyiz. Büyükşehir'in bütün imkanlarını bütün kaynaklarını geride kaybedilen zaman dilimlerini de düşünerek çok çabuk vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak bir amaçla kullanmaktayız."

Güzeloğlu'na, göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman eşlik etti.