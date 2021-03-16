"Distopya Ses Sanatı" sergisi, Akbank Sanat'ta açıldı - Son Dakika

"Distopya Ses Sanatı" sergisi, Akbank Sanat'ın Beyoğlu'ndaki mekanında sanatseverlerle buluştu.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, serginin küratörlüğünü Selçuk Artut ve Jeremy Woodruff'un üstleniyor.

Sergide, sanatçı Alper Maral, Alp Tuğan, Antye Greie, Başar Ünder, Brandon LaBelle, Chelsea Leventhal, FM Einheit ve Siegfried Zielinski, Georg Werner, Hans Peter Kuhn, Laura Mello, Metacreation Lab, Phil Edelstein, RAW, Seth Cluett ve Zafer Aracagök'ün eserleri yer alıyor.

Sergi, 15 Haziran'a kadar ücretsiz görülebilecek.