Peugeot, Citroen, DS Automobiles, Opel ve Vauxhall markalarını bünyesinde barındıran Groupe PSA'nın, çok markalı yedek parça, aksesuar, lastik, ekipman ve profesyonellere yönelik ürünlerin dağıtım markası Distrigo, kesintisiz hizmete devam ediyor.

Groupe PSA'dan yapılan açıklamaya göre, Distrigo, Türkiye'de ve dünyada yaşanan mevcut zorluklara karşın gerekli hijyen önlemleri altında kesintisiz hizmet vermeyi sürdürüyor.

Müşterilerin bu dönemde yaşayabilecekleri olası acil veya mecburi mobilite ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yurt içi taşıma çözüm ortakları ile Groupe PSA Türkiye merkez depo personeli ve tüm Distrigo platformları, parça taleplerini karşılayabilmek adına çalışmalarına devam ediyor.



Türkiye genelinde yer alan 8 Distrigo platformu, toplam 150 adet Peugeot, Citroen, Opel ve DS yetkili servisi ile birlikte 1.000'den fazla özel servis ve yedek parçacıya hizmet veriyor.



Müşteri memnuniyetini temel alan vizyonu ile her zaman en iyi çözümleri sunmayı amaçlayan Distrigo, çağrı merkezleri ve dijital pazarlama portalı sayesinde platformları üzerinden müşteriler ile uzaktan etkin iletişimini hizmet sorumluluğu bilinciyle devam ettiriyor.