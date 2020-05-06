DİTAP VE SÖZLEŞMELİ TARIMLA ALAKALI ÇİFTÇİLERE İLK DERSİ TARIM BAKANI VERDİ - Son Dakika

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DİTAP VE SÖZLEŞMELİ TARIMLA ALAKALI ÇİFTÇİLERE İLK DERSİ TARIM BAKANI VERDİ
6 saat önce
(Tür: Ankara)
Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 11:33 Kaynak: DHA
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