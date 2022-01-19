DİTAV, 2022 yılının "Zerzevan yılı" ilan edilmesini istedi - Son Dakika

Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (DİTAV), Çınar ilçesinde bulunan ve Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'ni dünyaya tanıtabilmek için 2022'nin "Zerzevan yılı" ilan edilmesini önerdi.

İlçeye 13 kilometre mesafedeki Demirölçek Mahallesi yakınlarında yer alan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Zerzevan Kalesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dicle Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu, Diyarbakır Valiliği, Türkiye İş Kurumu, Büyükşehir Belediyesi, Çınar Kaymakamlığı, Karacadağ Kalkınma Ajansı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Safir Tuz'un desteğiyle 2014 yılında başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

DİTAV'dan yapılan açıklamada, Zerzevan Kalesi'nin tarihi önemine işaret edilerek, söz konusu bölgenin Perslilerin "kral yolu", Asurların "ticaret yolu" olarak isimlendirdikleri 3 bin yıldan fazla aktif olarak kullanılan değerli bir yaşam alanı olduğu anlatıldı.

"Zerzevan Kalesi ve barındırdığı değerleri dünyaya tanıtmak istiyoruz"

Romalılar döneminde askeri yerleşim olarak kullanılan tarihi kaledeki kazılarda, milattan önce 880'li yıllara dayanan Asur izlerinin de ortaya çıktığı aktarılan açıklamada, son iki yıldır Kovid-19 salgınına rağmen Zerzevan Kalesi ve içindeki Mithras Tapınağı'nı görmek için dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda ziyaretçinin bölgeye geldiği belirtildi.

Açıklamada, Zerzevan Kalesi'nin hak ettiği ilgiyi görebilmesi için yoğun bir tanıtıma ihtiyaç duyulduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Tam da bu sebeple DİTAV Diyarbakır Şubesi 2022 yılını 'Zerzevan yılı' olarak dünyaya ilan ediyor. 2020'de Zerzevan Kalesi UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edildi. Tarihi kalenin kalıcı listeye gireceğine inanıyoruz. Bu sebeple sorumluluk sahibi etkili şahsiyetlerden oluşan güçlü temsiliyetleri ve kurumları Zerzevan'a davet ediyoruz. 'Zerzevan' duyarlılığına ciddi ihtiyaç var. DİTAV olarak Zerzevan Kalesi'ni ve barındırdığı değerleri dünyaya tanıtmak istiyoruz. Şehirler sadece yeme-içme kültürü ya da sanayi-ticaret sunumuyla 'Ben varım, buradayım.' demez, dememeli. Tarih, geçmişten bu yana ardında ne bırakmış, belki de anlaşılmaya değer olan tam da budur. Bu sebeple bir kez daha deklare ediyoruz, 2022 Zerzevan yılı olsun."