DİTİB cami dernekleri Afrin'de her gün 200 kişiye iftar veriyor - Son Dakika

DİTİB cami dernekleri Afrin'de her gün 200 kişiye iftar veriyor

29.04.2021 10:53
DİTİB cami dernekleri Afrin'de her gün 200 kişiye iftar veriyor, System.String[]

Kuzey Bavyera eyaletindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı cami dernekleri, Suriye'nin Afrin kentinde ramazan boyunca her gün 200 kişiye iftar yemeği veriyor.

Kuzey Bavyera eyaletindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı cami dernekleri, Suriye'nin Afrin kentinde ramazan boyunca her gün 200 kişiye iftar yemeği veriyor.

Bu ramazan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla camilerinde veremedikleri iftarları Afrin'deki ihtiyaç sahiplerine gönderen Kuzey Bavyera DİTİB Eyalet Birliğine üye cami dernekleri, ramazan boyunca günde yaklaşık 200 kişiye iftar yemeği ulaştırıyor.

Kuzey Bavyera DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Hasan Aslan, ramazan sevincini paylaştıklarını belirterek, "Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle bu yıl camilerimizde veremediğimiz iftar yemeğini Afrin'deki kardeşlerimizle paylaştık. 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencilerine ve ailelerine yönelik iftar sofraları ile ramazan sevincini kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Bizi bu işlere memur kılan Rabbimize hamdolsun." dedi.

DİTİB olarak dünyanın dört bir yanındaki mazlum, mağdur, yetim ve ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşarak dertlerine derman olmaya çalıştıklarını ifade eden Aslan, gıda yardımı, sıcak yuva ve nakdi yardımlarla yaraları sarmaya çalıştıklarını kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, iftar yemeği, Bavyera, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİTİB cami dernekleri Afrin'de her gün 200 kişiye iftar veriyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres: Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmeler için yeterli zemin bulamadık Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres: Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmeler için yeterli zemin bulamadık Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı 2 yaşındaki küçük kız, babasının geri manevra yaptığı aracının altında kalarak yaşamını yitirdi 2 yaşındaki küçük kız, babasının geri manevra yaptığı aracının altında kalarak yaşamını yitirdi Orucunu açıp pideyi ağzına götürdüğünde neye uğradığını şaşırdı! İçinden 3 santimlik vida çıktı Orucunu açıp pideyi ağzına götürdüğünde neye uğradığını şaşırdı! İçinden 3 santimlik vida çıktı Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,2'ye yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,2'ye yükseltti Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarının kilosu 200 liradan satılıyor Doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarının kilosu 200 liradan satılıyor
21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı 21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı         
12:26
Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak         
12:21
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi         
12:06
Bisiklet yüzünden kan aktı! Husumetlisini 6 kurşunla öldürüp kendi kafasına sıktı Bisiklet yüzünden kan aktı! Husumetlisini 6 kurşunla öldürüp kendi kafasına sıktı         
11:50
Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri kapanma sonrasına ertelendi Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri kapanma sonrasına ertelendi         
11:43
Kahkahasıyla fenomen olan Juan Joya Boria hayatını kaybetti Kahkahasıyla fenomen olan Juan Joya Boria hayatını kaybetti         
11:29
Survivor İsmail'den annesinin Survivor İsmail'den annesinin "Yılan" dediği nişanlısına olay gönderme: Kimse ailemden değerli değil         
10:22
Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı         
09:39
Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim         
08:21
Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı         
07:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor         
07:26
Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek         
01:02
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza         
19:23
Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu         
17:09
Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi         
15:42
Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı         
15:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 12:57:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DİTİB cami dernekleri Afrin'de her gün 200 kişiye iftar veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement