DİTİB cami dernekleri Afrin'de her gün 200 kişiye iftar veriyor - Son Dakika

Kuzey Bavyera eyaletindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı cami dernekleri, Suriye'nin Afrin kentinde ramazan boyunca her gün 200 kişiye iftar yemeği veriyor.

Bu ramazan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla camilerinde veremedikleri iftarları Afrin'deki ihtiyaç sahiplerine gönderen Kuzey Bavyera DİTİB Eyalet Birliğine üye cami dernekleri, ramazan boyunca günde yaklaşık 200 kişiye iftar yemeği ulaştırıyor.

Kuzey Bavyera DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Hasan Aslan, ramazan sevincini paylaştıklarını belirterek, "Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle bu yıl camilerimizde veremediğimiz iftar yemeğini Afrin'deki kardeşlerimizle paylaştık. 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencilerine ve ailelerine yönelik iftar sofraları ile ramazan sevincini kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Bizi bu işlere memur kılan Rabbimize hamdolsun." dedi.

DİTİB olarak dünyanın dört bir yanındaki mazlum, mağdur, yetim ve ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşarak dertlerine derman olmaya çalıştıklarını ifade eden Aslan, gıda yardımı, sıcak yuva ve nakdi yardımlarla yaraları sarmaya çalıştıklarını kaydetti.