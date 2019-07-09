Son Dakika Haberleri: DİTİB Genel Merkezi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
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DİTİB Genel Merkezi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

1 saat önce

VOLSFRONT adlı aşırı sağcı bir örgütten DİTİB'in elektronik posta adresine gönderilen ve bomba ihbarı içeren mail polise iletildi.

DİTİB Genel Merkezi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı, System.String[]
VOLSFRONT adlı aşırı sağcı bir örgütten DİTİB'in elektronik posta adresine gönderilen ve bomba ihbarı içeren mail polise iletildi. Polis, güvenlik amacıyla Köln Merkez Camisi'nin de içinde bulunduğu DİTİB Genel Merkezini tahliye ederek, bölgeyi kordon altına aldı. 

DİTİB'in bulunduğu Ehrenfeld semtindeki caddeler trafiğe kapatılırken, bölgedeki tren ve tramvay seferleri de durduruldu.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:02 
Polis, Köln, Güncel
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