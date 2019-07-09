DİTİB Genel Merkezi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
1 saat önce
VOLSFRONT adlı aşırı sağcı bir örgütten DİTİB'in elektronik posta adresine gönderilen ve bomba ihbarı içeren mail polise iletildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:02
VOLSFRONT adlı aşırı sağcı bir örgütten DİTİB'in elektronik posta adresine gönderilen ve bomba ihbarı içeren mail polise iletildi. Polis
, güvenlik amacıyla Köln
Merkez Camisi'nin de içinde bulunduğu DİTİB Genel Merkezini tahliye ederek, bölgeyi kordon altına aldı.
DİTİB'in bulunduğu Ehrenfeld semtindeki caddeler trafiğe kapatılırken, bölgedeki tren ve tramvay seferleri de durduruldu.
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