DİTİB, İtalya'daki mültecilere ve ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı yaptı - Son Dakika

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) hazırladığı ramazan yardım kolileri, DİTİB İtalya şubesince ülkenin farklı bölgelerindeki mültecilere ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

AA muhabirinin, DİTİB yetkililerinden edindiği bilgiye göre, İtalya'nın kuzeyindeki Milano kenti ve çevresindeki yardım etkinliği, Milano Din Hizmetleri Ataşesi Abdülmetin Yalçın, DİTİB Federal Kadın Birliği Koordinatörü Nurten Afat, yardım gönüllüsü Mümine Gül ve DİTİB İtalya yöneticilerince gerçekleştirildi.

Milano Din Hizmetleri Ataşesi Yalçın, "Bu zorlu süreçte İtalya'da yaşayan mülteci ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatan DİTİB teşkilatına ve hayırseverlere teşekkür ediyorum. Yaptıkları yardımların kabulünü Cenabıhak'tan niyaz ediyorum." dedi.

"30 farklı ülkede yardım organizasyonu düzenledik"

DİTİB Federal Kadın Birliği Koordinatörü Afat da DİTİB İtalya teşkilatı iş birliğiyle mültecilerin bulunduğu yurtlara ve ihtiyaç sahibi ailelere toplam 450 gıda yardım kolisi teslim ettiklerini kaydetti.

Ramazanda İtalya dahil 30 farklı ülkede yardım organizasyonu düzenlediklerini belirten Afat, "Milano ve çevresinde bulunan 6 mülteci yurduna 150, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine de tek tek ulaşılarak 300 gıda yardım kolisi dağıttık. Almanya DİTİB teşkilatı olarak hayırseverlerimizin katkılarıyla, İtalya'da yaşayan ihtiyaç sahibi Müslüman kardeşlerimizle ramazan sevincini paylaştık. Bu güzellikleri özellikle bu süreçte gönülden destekleyen DİTİB teşkilatımıza, cemaatimize ve hayırsever insanlarımıza teşekkür ediyorum. Allah yardım yapanlardan ve bu yardıma öncülük edenlerden razı olsun." ifadelerini kullandı.