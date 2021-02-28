DİTİB, İzmir'deki depremzedelere 13 ev tahsis etti - Son Dakika

DİTİB, İzmir'deki depremzedelere 13 ev tahsis etti

28.02.2021 09:45

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) İzmir'deki depremzedeler için aldığı 13 ev, ailelere teslim edildi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) İzmir'deki depremzedeler için aldığı 13 ev, ailelere teslim edildi.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, yaptığı yazılı açıklamada, depremzede ailelerin yaralarını sarmak ve destek olmak amacıyla başlattıkları yardım kampanyası kapsamında Karabağlar ilçesinde 13 daire satın alınarak tam donanımlı bir şekilde hazırlandığını ifade etti.

Türkmen, şunları kaydetti:

"Hamiyetperver bağışçılarımıza, DİTİB derneklerimize, din görevlilerimize, cemaatimize, İzmir'de yardım faaliyetlerini organize eden Diyanet Vakfı'na ve İzmir şubesine teşekkür ediyorum. Bizler uluslararası iyilik hareketi olarak dünyanın dört bir tarafına iyilik, huzur, barış, kardeşlik götüren bir kuruluşuz. Böyle güzel bir hizmeti bizlere nasip ettiği için Rabbimize hamdediyoruz."

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık da bağışta bulunan tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Depremzedelere kalıcı bir mekan oluşturduklarını aktaran Açık, "Yurt dışındaki ve yurt içindeki kardeşlerimiz bütünleştiler. Acılarınızı hafifletme anlamında 'yanınızdayız' diyebilmek için buradayız. Rabbimiz güle güle oturmayı nasip eylesin. Allah hayırseverlerimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

DİTİB'in tahsis ettiği evine yerleşen Zeynep Demir, depremde oturdukları binanın ağır hasar gördüğünü ve kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Deprem sonrası bir ay çadırda kaldıklarını, ardından 30 metrekare konteyner eve taşındıklarını bildiren Zeynep Demir, "Allah yardımda bulunan herkesten razı olsun. Allah bütün dünyaya birlik, düzenlik versin, herkesi korusun. Hepinize dua ediyorum. Yüce Mevla bizlere, sizlere yaşama sevinci versin. Birlik ve beraberlik olduğu sürece üzüntüler azalır, sevinç çoğalır. Bizler de DİTİB'e teşekkür ediyoruz. Bizleri çok mutlu ettiniz. Rabbim de sizleri mutlu eylesin." ifadelerini kullandı.

DİTİB, İzmir'deki depremzedelere 13 ev tahsis etti
DİTİB, İzmir'deki depremzedelere 13 ev tahsis etti
DİTİB, İzmir'deki depremzedelere 13 ev tahsis etti
DİTİB, İzmir'deki depremzedelere 13 ev tahsis etti

Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam Birliği, İzmir, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİTİB, İzmir'deki depremzedelere 13 ev tahsis etti - Son Dakika


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