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Diyanet İşleri Başkanlığı, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › DİTİB Köln Camisi'nde ilk kez hoparlörden cuma ezanı okundu (2) - Son Dakika

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