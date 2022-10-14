DİTİB Köln Camisi'nde ilk kez hoparlörden cuma ezanı okundu (2) - Son Dakika
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DİTİB Köln Camisi'nde ilk kez hoparlörden cuma ezanı okundu (2)

14.10.2022 15:06

Almanya'nın Köln kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Köln Merkez Camisi'nde ilk kez hoparlörden cuma ezanı okundu.

Almanya'nın Köln kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Köln Merkez Camisi'nde ilk kez hoparlörden cuma ezanı okundu.

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Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİTİB Köln Camisi'nde ilk kez hoparlörden cuma ezanı okundu (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: DİTİB Köln Camisi'nde ilk kez hoparlörden cuma ezanı okundu (2) - Son Dakika
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