DİTİB Köln Merkez Camisi'nden Miraç Kandili özel yayını yapılacak - Son Dakika

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DİTİB Köln Merkez Camisi'nden Miraç Kandili özel yayını yapılacak
6 saat önce
Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi'nden bu akşam Miraç Kandili özel yayını yapılacak.
Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi'nden bu akşam Miraç Kandili özel yayını yapılacak.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından (YTB) edinilen bilgiye göre, TSİ 21.15'te, Almanya saatiyle 19.15'te yapılacak yayını izlemek isteyenler, YTB'nin YouTube kanalı aracılığıyla www.youtube.com/yurtdisiturkler linkinden takip edebilecek.
Neyzen Kemal Karaöz de saat 22.30'da ney ve miraç ilahileri dinletisi sunacak.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:44 Kaynak: AA
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