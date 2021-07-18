DİTİB sel felaketi mağdurları için yardım kampanyası başlattı - Son Dakika

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Almanya'nın Kuzey Ren- Vestfalya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde sel felaketi mağdurları için bağış kampanyası başlattı.

Almanya'da şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 165'e yükseldi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, Kuzey Ren-Vestfalya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerindeki afetzedeler için yardım kampanyası başlattı. DİTİB Genel Başkan Vekili Ahmet Dilek, Almanya'nın bazı bölgelerinde tarihte nadir görülen boyutlarda büyük bir sel felaketi ile karşı karşıya kalındığını, yaşanan felakette 100'ün üzerinde insanın hayatını kaybettiğini, binin üzerinde kişiden haber alınamadığını belirtti. Selde çok sayıda ev ve iş yerinde büyük maddi hasarlar meydana geldiğini ifade eden Dilek, "Komşusu açken tok yatan bizden değildir düsturu gereği komşularımızın derdi ile hemhal olmak, onlarla dayanışma içinde olmak Müslümanlar olarak üzerimize düşen önemli bir sorumluluktur. DİTİB teşkilatı olarak sel felaketi mağdurları için Almanya genelinde bir bağış kampanyası başlattık. Hayırseverlerin destek vermesini bekliyoruz" dedi. - KÖLN