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DİTİB, Senegal'de 400 katarakt hastasına "ışık" oldu - Son Dakika

DİTİB, Senegal'de 400 katarakt hastasına "ışık" oldu

30.12.2021 12:13
DİTİB, Senegal'de 400 katarakt hastasına "ışık" oldu

Almanya'da faaliyet gösteren Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı cami dernekleri, başlattıkları katarakt ameliyatı kampanyasıyla Senegal'de 400 kişiyi sağlığına kavuşturdu.

Almanya'da faaliyet gösteren Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı cami dernekleri, başlattıkları katarakt ameliyatı kampanyasıyla Senegal'de 400 kişiyi sağlığına kavuşturdu.

Essen DİTİB Eyalet Bölge Birliği ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde Balve Mimar Sinan, Hamm-Hövel Selimiye, Hattingen Fatih, Hemer Merkez, Iserlohn Merkez, Lüdenscheid Sultan Ahmet, Wickede Anadolu ve Witten Sultan Ahmet cami derneklerinin desteğiyle yapılan ameliyatlar sonucunda 400 kişi yeniden iyi görmeye başladı.

Essen DİTİB Eyalet Bölge Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Balve Mimar Sinan Camisi Dernek Başkanı Özkan Güler, görme problemi yaşayan ihtiyaç sahiplerine katarakt ameliyatı yaptırmak üzere Senegal'de bulunduklarını belirterek hayırseverlerin desteğiyle 2 gün süren ameliyatla yüzlerce kişiye "ışık" olduklarını söyledi.

DİTİB heyeti olarak ihtiyaç sahiplerine yardım paketi dağıttıklarını da aktaran Güler, "Yokluk içerisinde insanlara umut olmak çok güzel bir duygu. Bu iyilik hareketini destekleyen hayırseverlere, DİTİB ailesine ve Türkiye Diyanet Vakfına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Güler, Avrupa'da ve Türkiye'de orta yaş üstü insanlarda görülen bu rahatsızlığın Afrika'da çocuk, genç hatta bebeklerde de görüldüğüne şahit olduklarını belirterek "Afrika'da katarakt hastalığından ötürü evinden çıkamayan, çalışamayan ve iş bulamayan kişiler var. DİTİB ailesi olarak mağdur ve mazlum kardeşlerimize sahip çıkarak, Dakar'da özel bir hastanede 6 hekim tarafından ameliyatların gerçekleştirilmesini sağladık." diye konuştu.

Katarakt ameliyatlarını takip etmek ve ihtiyaç sahiplerine yardım paketi dağıtmak üzere Senegal'e giden DİTİB heyeti, Senegal ve Dakar bölgesinde 4 yetimhaneyi ziyaret etti ve ihtiyaçlarını karşıladı.

DİTİB, Senegal'de 400 katarakt hastasına ışık oldu
DİTİB, Senegal'de 400 katarakt hastasına ışık oldu
DİTİB, Senegal'de 400 katarakt hastasına ışık oldu

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Katarakt, Senegal, Almanya, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİTİB, Senegal'de 400 katarakt hastasına 'ışık' oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: DİTİB, Senegal'de 400 katarakt hastasına "ışık" oldu - Son Dakika
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