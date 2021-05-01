DİTİB'ten Ramazan ayında Azerbaycan'daki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı - Son Dakika

DİTİB'ten Ramazan ayında Azerbaycan'daki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

01.05.2021 13:36
DİTİB'ten Ramazan ayında Azerbaycan'daki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı, System.String[]

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları tarafından Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) aracılığıyla Azerbaycan'a gönderilen erzak kolilerinin ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere dağıtımına başlandı.

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları tarafından Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) aracılığıyla Azerbaycan'a gönderilen erzak kolilerinin ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere dağıtımına başlandı.

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) aracılığıyla Azerbaycan'daki şehit aileleri, gaziler ve ihtiyaç sahiplerine bin 500 gıda paketi gönderdi. Ailelerin sahur ve iftar sofralarını hazırlayacakları temel gıda maddeleri, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı. Yardımda bulunan herkese teşekkür eden Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Zeki Yavuz Yılmaz, "Ramazan'ın son 10 gününe girmek üzereyiz Cenab-ı Hak bu günleri en güzel değerlendirmesi, bizi sağlık, afiyet içerisinde inşallah Ramazan Bayramı'na ulaştırmasını niyaz ediyoruz. Bugün burada iki devlet, bir millet olmanın göstergesi olarak dünyanın her tarafında yaşayan Türklerin kalbi Azerbaycanlı, Karabağlı kardeşlerimizle atıyor. Bunun tezahürü olarak da Almanya'da, gurbette yaşayan vatandaşlarımızın DİTİB vasıtasıyla Azerbaycanlı kardeşlerine ramazan paketleri, hediyeleri var" ifadelerini kullandı.

Ramazan'ın ilk günlerinde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı organizasyonuyla Azerbaycan'da Ramazan paketleri dağıtımın gerçekleştirildiğini vurgulayan Yılmaz, "Bugün ise Almanya'dan DİTİB vasıtasıyla Türkiye Diyanet Vakfı'nın partner kuruluşu, onun vasıtasıyla bin 500 ramazan paketi inşallah kardeşlerimize ulaştırılacaktır. Almanya'daki kardeşlerimizin bu hediyesi, bu Ramazan paketi inşallah bir nebze olsun Azerbaycan'daki kardeşlerimize dokunacaktır" diye konuştu.

Yılmaz, "Malumunuz bu paketlerin dağıtımında Karabağ zaferinde en önemli pay sahibi olan şehitlerimiz ilk sıradadır. Çünkü onlar bizleri bu vatanın canları ile emanet ettiler ve bunun neticesi olarak onların çocukları, aileleri bizlere emanettir. Evvela şehit yakınlarına, gazilerimize ve ihtiyaç sahiplerimize çeşitli bölgelerde bu yardımlarımızı dağıtacağız" dedi.

Ayrıca Ramazan'ın başında başlatılan "Hediyem Kur'an Olsun" kampanyasında Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bastırılan Kur'an-ı Kerim'lerin dağıtımına devam edildiğini aktaran Yılmaz, "Son 10 gündeyiz dedik. Kur'an ayı ve Kur'an'ın nazil olduğu günler. Maddi olduğu kadar manevi gıdalara da ihtiyacımız var. İnşallah manevi gıdayı da Kur'an-ı Kerim'lerle alacağız" ifadelerini kullandı.

Ramazan vesilesiyle gıda yardımının Azerbaycan'a ulaşmasına vesile olduklarını belirten Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da, "Ben tekraren yurtdışında yaşayan, Almanya'da yaşayan yaklaşık 900'e ulaşan derneklerimizin her birine, buralarda görev alan her bir kardeşimize teşekkür ediyoruz. Bugün Azerbaycan'da, yarın bir başka bir ülkede kendi hayırlarını, zekatlarını, vicdan ve merhametlerini ulaştırıyorlar" şeklinde konuştu.

Büyükelçi Bağcı, "Kuşkusuz sadece Türkiye'nin DİTİB'i değil, bütün kuruluşları, resmi kuruluşları ve sivil kuruluşları bugün çok şükür dünyanın en büyük insani yardım kuruluşlarıdır, hayır kuruluşlarıdır. Her yerde bunları görebiliriz. Biz bununla gurur duyuyoruz. Tek de kalsa Türkiye devlet olarak, millet olarak ve Müslümanlar dünyanın her tarafına el olmaya, yürek olmaya, vicdan olmaya, merhamet olmaya devam edecektir" diye konuştu. - BAKÜ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Azerbaycan, Almanya, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DİTİB'ten Ramazan ayında Azerbaycan'daki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı - Son Dakika


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