DİTİB, Ukrayna'daki savaş mağdurları için yardım kampanyası başlattı - Son Dakika
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DİTİB, Ukrayna'daki savaş mağdurları için yardım kampanyası başlattı

13.03.2022 17:33
DİTİB, Ukrayna'daki savaş mağdurları için yardım kampanyası başlattı

Almanya'nın Köln kentinde genel merkezi bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), savaş mağduru Ukrayna halkı için yardım kampanyası başlattığını duyurdu.

Almanya'nın Köln kentinde genel merkezi bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), savaş mağduru Ukrayna halkı için yardım kampanyası başlattığını duyurdu.

DİTİB'den yapılan yazılı açıklamada, savaş mağdurlarının acı ve üzüntülerini paylaşmak ve Ukrayna halkının yanında olmak amacıyla yardım kampanyası başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, çatışmaların, işgallerin ve savaşların hiçbir zaman insanlığa huzur getirmediğini, geride sadece kan, gözyaşı ve yerle bir olmuş şehirler bıraktığını vurgulayarak "Üzülerek görüyoruz ki son olarak Ukrayna'da meydana gelen savaş da daha önce onlarcasına ve yüzlercesine şahit olduğumuz manzaraları yeniden dünya gündemine sokmuş ve insanlığın geleceği üzerinde kara bulutların dolaşmasına yol açmıştır. Yine masum ve mağdur milyonlarca insan, kadın-erkek, çoluk-çocuk, acımasız çatışmaların ortasında yaşam mücadelesi vermek zorunda bırakılmıştır." ifadesini kullandı.

DİTİB'in dünyanın dört bir tarafına iyilik, huzur, barış ve kardeşlik taşıyan bir kuruluş olduğuna işaret eden Türkmen, savaş mağdurlarına sahip çıkmak, yaralarını sarabilmek için DİTİB derneklerinin ve tüm hayırseverlerin bu kampanyaya da ellerinden gelen desteği esirgemeyeceklerine inandığını dile getirdi.

Türkmen, yardım çağrısına destek vermek isteyenlerin banka yoluyla Türkisch-Islamische Union adına açılan DE09502345000141430005 numaralı IBAN hesabına havale yapabileceğini belirtti.

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Almanya'da savaş karşıtı protestolar devam ediyor Almanya'da savaş karşıtı protestolar devam ediyor

Almanya, Türkmen, Ukrayna, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİTİB, Ukrayna'daki savaş mağdurları için yardım kampanyası başlattı - Son Dakika


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