Diva Bülent Ersoy, Sawarovski elbisesiyle göz kamaştırdı!

Bülent Ersoy dün gece Günay'da sawarovski taşlı elbisesiyle gözleri kamaştırdı. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Diva Mustafa Koton 'un yönettiği Annem filmiyle ilgili duygularını paylaştı.

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