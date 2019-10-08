Son Dakika Haberleri: Diva Bülent Ersoy, Sawarovski elbisesiyle göz kamaştırdı!
Son Dakika Magazin Diva Bülent Ersoy, Sawarovski elbisesiyle göz kamaştırdı!

Diva Bülent Ersoy, Sawarovski elbisesiyle göz kamaştırdı!

19 dakika önce

Bülent Ersoy dün gece Günay'da sawarovski taşlı elbisesiyle gözleri kamaştırdı.

">

Bülent Ersoy dün gece Günay'da sawarovski taşlı elbisesiyle gözleri kamaştırdı. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Diva Mustafa Koton'un yönettiği Annem filmiyle ilgili duygularını paylaştı.

#BülentErsoy

Diva Bülent Ersoy, Sawarovski elbisesiyle göz kamaştırdı!

Bülent Ersoy, Koton, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:06 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mucize Doktor'da oynayan Hayal Köseoğlu, tatil pozlarıyla dikkat çekti
Şef Mehmet Yalçınkaya, jürinin kararını sorgulayan yarışmacı Mustafa'yı stüdyodan kovdu Ünlü isimlerden Trump'ın Türkiye ile ilgili sözlerine tokat gibi cevap: Isıracak köpek havlamaz Fatih Portakal'dan canlı yayında Trump'a sert çıkış: Elinizden geleni ardınıza koymayın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 09:25:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diva Bülent Ersoy, Sawarovski elbisesiyle göz kamaştırdı!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]