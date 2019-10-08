Diva Bülent Ersoy, Sawarovski elbisesiyle göz kamaştırdı!
19 dakika önce
Bülent Ersoy dün gece Günay'da sawarovski taşlı elbisesiyle gözleri kamaştırdı.
Bülent Ersoy dün gece Günay'da sawarovski taşlı elbisesiyle gözleri kamaştırdı. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Diva Mustafa Koton'un yönettiği Annem filmiyle ilgili duygularını paylaştı.
#BülentErsoy
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:06
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