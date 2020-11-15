Diva-Sen'den emekli imamlara vefa plaketi - Son Dakika

Diva-Sen'den emekli imamlara vefa plaketi

15.11.2020 13:04
Diva-Sen'den emekli imamlara vefa plaketi, System.String[]

Diva-Sen Erzurum İl Temsilciliği emekli din görevlilerine ahte vefa plaketi takdim etti.

Diva-Sen Erzurum İl Temsilciliği emekli din görevlilerine ahte vefa plaketi takdim etti.

Diva-Sen (Türkiye Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) Erzurum İl Temsilciliğine davet edilen emekli din adamları için Diva-Sen Erzurum İl Temsilcisi Yusuf Kardaş, yönetim kurulu üyeleri adına hizmetlerini başarılı bir şekilde tamamlayarak emekliliği hak eden Abdulhaluk Okçi, Osman Ekinci, Muhittin Kazanç, Muammer Daştan, Mustafa Aksoy, Mehmet Savaş, Zafer Başıbüyük'e hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Diva-Sen Erzurum İl Temsilcisi Karadaş, emekli olan imamlara emekliliklerinin sağlık ve huzur dolu geçmesini temenni ederek, "Öncelikle şu ana kadar yapmış oldukları hizmetlerinden dolayı Diva-Sen Temsilciliği adına teşekkür ediyorum. Emekli personelimizi unutmayarak, bir çatı altında birlik, beraberlik için ne yapılması gerekiyorsa onları yapacağız. Gençlerimizi spora teşvik edip, yaz Kur'an kurslarında okuyan çocuklarımız arasında turnuvaları düzenlenmesine destek vereceğiz. Ayrıca şehit ailelerine, yetimlere, engellilere yardımcı olacağız. Diva-Sen olarak din görevlilerimizin özlük haklarına sahip çıkacağız. Din hizmetine emeği geçmiş rahmeti rahmana kavuşmuş tüm emekli personelimize rahmet diliyor, hayatta olanlara da sağlıklı, huzurlu ve bereketli uzun ömür diliyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Diva-Sen'den emekli imamlara vefa plaketi
Diva-Sen'den emekli imamlara vefa plaketi

Bülent Ersoy, Türkiye, Erzurum, Emekli, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Diva-Sen'den emekli imamlara vefa plaketi - Son Dakika


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