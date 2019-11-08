Son Dakika Haberleri: Diva-Sen Erzurum İl Başkanı Yusuf Karadaş'dan Mevlid Kandili mesajı
Son Dakika Güncel Diva-Sen Erzurum İl Başkanı Yusuf Karadaş'dan Mevlid Kandili mesajı

Diva-Sen Erzurum İl Başkanı Yusuf Karadaş'dan Mevlid Kandili mesajı

8 saat önce

Diva-Sen Erzurum İl Başkanı Yusuf Karadaş, Mevlid kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Diva-Sen Erzurum İl Başkanı Yusuf Karadaş'dan Mevlid Kandili mesajı, System.String[]

Diva-Sen Erzurum İl Başkanı Yusuf Karadaş, Mevlid kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.


Birbirinden kopuk yaşayan aile fertlerinin sıcacık yuvanın kadrini ve kıymetini bilmez olduğunu ifade eden Diva-Sen Erzurum İl Başkanı Yusuf Karadaş, yaptığı açıklamada şunları kaydetti; ""Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)'nın doğum yıl dönümü münasebetiyle, her yıl düzenlenen ve "Mevlidi Nebi" haftası içerisinde bulunuyoruz.


Hz. Peygamber efendimizin çocukluğundan peygamberlikle görevlendirildiği ana, peygamberlik safahatından vefatına kadar hayatının tüm kesitlerinin toplumun her kesimine anlatıldığı mezkür haftanın Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen bu yılki teması; "Peygamberimiz ve Aile". Evvela, çok önem arz eden bu temayı belirleyen Diyanet İşleri Başkanlığımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Zira her geçen gün dejenerasyona uğrayan aile mefhumu, millet olarak en hassas kurumumuz olmasına rağmen, ne yazık ki en çok ihmal edilen ve yitirilen değer olmuştur.


Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından tasarlanan ve tüm yayın organlarında gözler önüne serilen videolara bakıldığında, maalesef hayatımıza ve ailemize bakış açılarımızın Hz. Peygamber Efendimizin yaşadığı ve tavsiye ettiği hayat anlayışından ne kadar da uzak olduğumuzu gördük. Birbirinden kopuk yaşayan aile fertleri, sıcacık yuvanın kadrini ve kıymetini bilmez oldu.


Hayatımızı kolaylaştırmak adına icat edilen tüm elektronik aletlerin kazandırdığı bir ise kaybettirdiği dokuz olmuştur. Gün içerisinde birbirini göremeyen aile fertleri, akşam evlerine geldiklerinde bedenen aynı ortamı paylaşmaktalar fakat ruhen ayrı ayrı mekanlarda gezinmekte ve kimin ne yaptığını, kimlerle arkadaşlık-dostluk yaptıklarını, kimin hangi kulda koştuğunu, aile bireylerinin sevinçlerinin ve üzüntülerinin paylaşılmadığı bir hayat anlayışı inşa edilmiş durumda. Adeta akıllı telefonlar, aile fertlerinin tamamının akıllarını ellerinden alarak duyguları köreltmiştir.


Diğer taraftan, "Kör düğüm gibi" ifadelerini kullanıp, Hz.Aişe (r.anh)'ye olan sevgisini dile getiren Hz.Peygamber Efendimizin zevcelerine bakış açısı da hayatımızda yer etmemiş, en ufak bir tartışma ile karı-koca biribirinden ayrılır duruma gelmiştir. Kanundan almış oldukları güçle, eşlerin bir birlerini evlerinden uzaklaştırmalar, dışarıdan yapılan müdahaleler, ekonomik yetersizliklerin bahane edilmesi, aile içi iletişimsizlik ve sonuç olarak Allah Telanın en çok nefret ettiği helallerden birisi olan boşanmanın vuku bulması, nereye kadar gidecek çarpıklıklar, ailenin parçalanmasına yol açan sebepler ve keşmekeşlikler. O halde Mevlidi Nebi haftasının sadece yaldızlı sözlerle değil, hayatımıza yansıtılması noktasında da sindire sindire dimağlarımıza yerleştirmemiz temennisiyle, Diva-Sen olarak tüm İslam aleminin kandilini tebrik ediyorum." - ERZURUM

Diyanet İşleri Başkanlığı, Bülent Ersoy, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:18 Kaynak: İHA
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