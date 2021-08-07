Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Diva-Sen) Siirt Şubesi 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı.
Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen kongrede konuşan Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz, ilkeli sendikacılık anlayışından taviz vermediklerini söyledi.
Diva-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Siirt Şube Başkanı Mehmet Naci Özay da yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Tek liste ile gidilen kongrede Özay, yeniden başkan seçildi.
Kongreye, Diva-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ateş ve sendika üyeleri katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Diva-Sen Siirt Şubesi 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika