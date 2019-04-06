Son Dakika Haberleri: Divan'dan 23 Nisan'da Çocuklara Özel Paketler

Divan'dan 23 Nisan'da Çocuklara Özel Paketler

1 saat önce

Divan İstanbul, Divan İstanbul City ve Divan İstanbul Asia Otelleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel konaklama paketleriyle misafirlerine keyifli bir tatil vadediyor.

Divan'dan 23 Nisan'da Çocuklara Özel Paketler, System.String[]
Divan İstanbul, Divan İstanbul City ve Divan İstanbul Asia Otelleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel konaklama paketleriyle misafirlerine keyifli bir tatil vadediyor.

Divan'dan yapılan açıklamaya göre, Divan İstanbul City, 23 Nisan tatili için ailelere eşsiz fırsatlar sunuyor. Divan İstanbul City, konaklamada yüzde 15 indirim imkanı sağlarken, aileleriyle birlikte tatilin keyfini çıkaran çocuklar için hazırlanan özel menüsüyle lezzet dolu bir tatil vadediyor.

Divan İstanbul, 19-23 Nisan'da yapılacak konaklamalarda ve oteli ziyaret eden çocuklara bayram ruhunu yaşatacak. Lezzetli ikramlarla çocuklara şölen tadında bayram vadeden Divan İstanbul, çocuklara sürprizler de hazırladı.

Divan İstanbul Asia, misafirlerini 19-23 Nisan'da şehrin en keyifli yerine davet ediyor. Konaklamada yüzde 15 indirim sunan Divan İstanbul Asia, çocuklu ailelere restoran ve barda yüzde 10 indirim uyguluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:51 Kaynak: AA

İstanbul, 23 Nisan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Havalimanı'ndaki Son Durum Havadan Görüntülendi CHP Sözcüsü İstanbul'daki Son Durumu Aktardı: Sandıkların Yüzde 49'unda Sayım Bitti, Oy Farkı Lehimize 17 Bin 919 Ekrem İmamoğlu'ndan Rap Şarkılı İstanbul Klibi Ekrem İmamoğlu, Geçersiz Oyların Sayımındaki Son Durumu Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 17:53:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Divan'dan 23 Nisan'da Çocuklara Özel Paketler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]