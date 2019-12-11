Divan'dan Bursa ve Kayseri otellerinde özel tatil paketi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Divan'dan Bursa ve Kayseri otellerinde özel tatil paketi - Son Dakika Ekonomi

Divan'dan Bursa ve Kayseri otellerinde özel tatil paketi

6 saat önce

Divan Bursa ve Divan City Kayseri kış aylarında tatilini kayak yaparak geçirmek isteyenlere özel avantajlı paketler hazırladı.

Divan'dan Bursa ve Kayseri otellerinde özel tatil paketi, System.String[]

Divan Bursa ve Divan City Kayseri kış aylarında tatilini kayak yaparak geçirmek isteyenlere özel avantajlı paketler hazırladı.

Divan'dan yapılan açıklamaya göre, Uludağ'ın eteklerinde yer alan Divan Bursa ve Erciyes Dağı'nın eteklerinde konumlanan Divan City Kayseri, kış tatilini kayak yaparak geçirmek isteyen misafirlerine özel seçenekler hazırladı.

Otelden dağa transfer hizmetinin de sunulduğu paketlerin, kayak tutkunu misafirler tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Divan şefleri tarafından hazırlanan akşam yemeklerinin set menü olarak servis edildiği Divan City Kayseri'de skipass hediyeli iki farklı kayak paketi ile kayakseverleri bekliyor.

Divan City Kayseri, kişi başı oda kahvaltı paketini 70 avrodan başlayan fiyatlarla sunarken kişi başı yarım pansiyon ise 88,75 avrodan başlıyor.

Divan Bursa'da minimum 1 gece konaklamalar tek kişi 103 avrodan, minimum 2 gece konaklamalar ise tek kişi 99 avrodan başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Kayseri, Erciyes, Uludağ, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:12 Kaynak: AA
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