Divan Grubu sevgilileri "Aşka Kalpten Bağlıyız" demeye davet ediyor - Son Dakika

Divan Grubu sevgilileri "Aşka Kalpten Bağlıyız" demeye davet ediyor

02.02.2021 00:29
Divan Grubu sevgilileri

Divan Grubu çatısı altında hizmet veren Divan Otelleri, Divan Restoranları ve Divan Pastaneleri, Sevgililer Günü'nde sevgisini hissettirmek isteyen herkese dilediğince bir gün vadediyor.

Divan Grubu çatısı altında hizmet veren Divan Otelleri, Divan Restoranları ve Divan Pastaneleri, Sevgililer Günü'nde sevgisini hissettirmek isteyen herkese dilediğince bir gün vadediyor.

Divan Pastaneleri ile bu Sevgililer Günü'nde 'aşka kalpten bağlıyız'!

Divan Pastaneleri Sevgililer Günü'nde sevgi bağının gücünü hissettirmek isteyenler için 'Aşka Kalpten Bağlıyız' diyenlere özel olarak yepyeni bir koleksiyon hazırladı. Sevgililer Gününe özel pasta ve çikolata kutularının yanı sıra aşkın ruhunu yansıtan tasarımların yer aldığı hediye setleri sevgililerle buluşuyor. Aşkın rengi kırmızının ön planda olduğu özenle tasarlanan ve lezzetine doyulamayacak Sevgililer Günü Pastasına, çikolata kutularına ve aşıklara özel hazırlanan hediye setlerine ister Divan Pastaneleri'ni ziyaret ederek ister www.divanpastaneleri.com.tr adresinden tek tık ile ulaşılabiliyor.

Divan Otelleri'nde Sevgililer Günü 3 gece 4 gün kutlanıyor

Divan Otelleri 14 Şubat Sevgililer Günü'nü Divan ayrıcalığıyla yaşamak isteyenler için "Bir Gün Değil, Üç Gün Boyunca Aşka Kalpten Bağlıyız!" söyleminden hareketle özel bir paket hazırladı. Divan Otelleri, çiftleri Sevgililer Günü'nde "Bir Gün Değil, Üç Gün Boyunca Aşka Kalpten Bağlıyız!" diyerek ağırlıyor. Divan İstanbul, Divan İstanbul Asia, Divan İstanbul City, Divan Adana, Divan Ankara, Divan Bursa, Divan Çorlu, Divan Diyarbakır, Divan Gaziantep ve Divan Mersin'de 12-15 Şubat tarihleri arasında 3 gece 4 gün konaklamayı kapsayan paketlerde, birbirinden şık ikram ve ayrıcalıklar misafirlere sunuluyor. 14 Şubat günü ister odada ister restoranda romantik bir akşam yemeği ve konaklama boyunca yapılacak yeme içme harcamalarında % 15 indirim de paketlere dahil.

Divan Restoranları Sevgililer Günü'nde sofralarda başrolde

Divan Restoranları, pandemi nedeniyle Sevgililer Günü'nü evinde Divan ayrıcalığıyla kutlamak isteyenlere Divan Şeflerinin eşsiz dokunuşlarıyla unutulmaz bir sofra hazırlama imkanı sunuyor. Divan.com.tr, Yemek Sepeti Vale, Getir Yemek ve Fuudy üzerinden sipariş verilebilen menüler Divan'ın olmazsa olmaz lezzetlerini bir araya getiriyor.

Sevgililer Günü'nü evde ailecek geçirecekler için özel olarak bu sene çocuk menüsü ve Vejetaryen beslenmeyi benimseyen çiftler için ise vejetaryen menü Divan şefleri tarafından hazırlandı. Divan.com.tr üzerinden sipariş verilebilen özel kutlamaların olmazsa olmazı peynir ve şarküteri tabağı romantik bir buluşma vadederken Maromi By Divan'ın efsane suşileri Uzakdoğu'ya yolculuğa davet ediyor. Divan menülerinin vazgeçilmezi zeytinyağlı enginar, Beef Wellington ve Somon Milföy de kendi menüsünü hazırlamak isteyenlere imkan sunuyor.

Divan Restoranları'nın Yemek Sepeti Vale, Getir Yemek ve Fuudy aracılığıyla sipariş menüde başlangıç olarak Beluga Mercimek Salatası ile Somon Gravlaksi, ara sıcak olarak ise klasik lazanya yer alıyor. İki çeşit ana yemek seçeneğinin yer aldığı menüde; Dana Bonfile ve Norveç Somon leziz bir kutlama yemeğine ortak oluyor.

Divan Grubu sevgilileri Aşka Kalpten Bağlıyız demeye davet ediyor

Sevgililer Günü, 14 şubat, İstanbul, Turizm, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Turizm Divan Grubu sevgilileri 'Aşka Kalpten Bağlıyız' demeye davet ediyor - Son Dakika


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