Divan Lokanta, yıl boyunca Michelin yıldızlı şefleri ağırlıyor
41 dakika önce
Divan Lokanta, yıl boyunca Michelin yıldızlı şeflerin ellerinden çıkan Akdeniz lezzetlerini misafirlerinin beğenisine sunacak.
Divan Lokanta, yıl boyunca Michelin
yıldızlı şeflerin ellerinden çıkan Akdeniz
lezzetlerini misafirlerinin beğenisine sunacak. Michelin Yıldızlı şef ağırlamalarının ilki, 7 Mart'a kadar konuk olan 2 Michelin yıldızlı Vincenzo Candiano ile başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:15
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