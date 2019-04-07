Son Dakika Haberleri: Divan Otelleri'nden Dünya Saati Etkinliğine Destek

Divan Otelleri'nden Dünya Saati Etkinliğine Destek

1 saat önce

Divan Otelleri, Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) karbon emisyonlarını azaltmak ve küresel iklim değişikliğini önlemek amacıyla başlattığı Dünya Saati etkinliğine destek verdi.

Divan Otelleri'nden Dünya Saati Etkinliğine Destek, System.String[]
Divan Otelleri, Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) karbon emisyonlarını azaltmak ve küresel iklim değişikliğini önlemek amacıyla başlattığı Dünya Saati etkinliğine destek verdi.

Divan'dan yapılan açıklamaya göre, Dünya Saati etkinliği kapsamında dün 20.30-21.30 saatleri arasında otellerin dış aydınlatmaları kapatıldı.

Dünyadaki çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla WWF tarafından 2007 yılından beri gerçekleştirilen ve 135 ülkeden 2 milyar insanın katılımıyla dünyanın en büyük çevre hareketi olan Dünya Saati, Türkiye'de WWF-Türkiye tarafından yürütülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:10 Kaynak: AA

Wwf Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Güncel
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