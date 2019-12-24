Divan Pastaneleri'nden yeni yıl için "Bir Divan Masalı" koleksiyonu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Divan Pastaneleri'nden yeni yıl için 'Bir Divan Masalı' koleksiyonu - Son Dakika Ekonomi

Divan Pastaneleri'nden yeni yıl için "Bir Divan Masalı" koleksiyonu

6 saat önce

Divan Pastaneleri, yeni yıla özel tasarladığı birbirinden şık ve masalsı yılbaşı paketleriyle "Bir Divan Masalı"nı vaadediyor.

Divan Pastaneleri'nden yeni yıl için

Divan Pastaneleri, yeni yıla özel tasarladığı birbirinden şık ve masalsı yılbaşı paketleriyle "Bir Divan Masalı"nı vaadediyor.

Divan Pastaneleri'nden yapılan açıklamaya göre, dekoratif parçalara enfes Divan pralinlerin, lokumların, madlenlerin ve drajelerin eşlik ettiği "Bir Divan Masalı" koleksiyonu, yeni yılda sevdiklerine tatlı bir sürpriz yapmak isteyenlere geniş seçenekler sunuyor.

Yediden yetmişe masalların büyülü dünyasında hayalleri süsleyen "Gizemli Yolculuk", "Büyülü Rüya", "Sihirli Gece", "Kristal Düşler" ve "Harikalar Diyarı" konseptleriyle sunulan "Bir Divan Masalı" koleksiyonu gelecek yıla damga vurması bekleniyor.

Gri ve mavinin tonlarının hakim olduğu 13 parçadan oluşan "Gizemli Yolculuk" paketinde birbirinden şık dekoratif objelerin yanı sıra Divan'ın leziz çikolataları da yer alıyor.

Masallardaki şatolardan ilhamla tasarlanan, kırmızı ve altın sarısının en ihtişamlı haliyle bir araya geldiği "Büyülü Rüya" sepet, box ve mini olmak üzere üç farklı konsepte sahip.

Masalların sihirli dünyasına yolculuk vadeden "Sihirli Gece" paketleri gecenin karanlığını yansıtan siyah, turuncu ve altın sarısı ile gizemli ve bir o kadar da şık iki farklı sepet ve "box"tan oluşuyor.

"Sihirli Gece" paketleri mistik, masal ve box olmak üzere üç farklı seçenekle yeni yıl hediyesi arayanlara zengin seçenekler sunuyor. Mor ve gümüşün uyumu ile peri masallarının ışıltısını "Bir Divan Masalı" koleksiyonuna taşıyan "Kristal Düşler" paketleri, 11, 7 ve 4 parçadan oluşan farklı boyutlarda müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Koleksiyonun son konsepti "Harikalar Diyarı" ise sınırsızlık ormanına yolculuğa çağırıyor. Mavi, beyaz ve gümüş tonlarının hakim olduğu tasarımıyla sunulan "Harikalar Diyarı" ise "box" ve birbirinden farklı iki mini seçeneğiyle hediye arayışında olanların favorisi olmaya aday gösteriliyor.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adalar'da ruam salgını sonrası otel rezervasyonları düştü
Mahkeme kararı olmadan ad ve soyad değişimi süresi uzatıldı İBB, Esenler Otogarı'nın işletmesini ihale edecek Köye dönmeyi taahhüt eden gençlere, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 100 bin lira hibe desteği

Son Dakika Haberleri
17:20 Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi
17:19 Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı - Son Dakika Ekonomi
17:16 Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika Ekonomi
17:15 Uşak'ta 3 projeye 4 milyon 650 bin TL hibe desteği - Son Dakika Ekonomi
17:14 Edirne Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi
16:33 Mahkeme kararı olmadan ad ve soyad değişimi süresi uzatıldı - Son Dakika Ekonomi
16:31 İBB, Esenler Otogarı'nın işletmesini ihale edecek - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 17:27:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Divan Pastaneleri'nden yeni yıl için "Bir Divan Masalı" koleksiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]