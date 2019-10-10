Son Dakika Haberleri: Divan Pastaneleri yeni ürünlerini beğeniye sundu
Son Dakika Güncel Divan Pastaneleri yeni ürünlerini beğeniye sundu

Divan Pastaneleri yeni ürünlerini beğeniye sundu

2 saat önce

Divan Pastaneleri, yeni pastaları Divan Privé, Divan Dacquoise Exotique, Divan Tutti Frutti, Divan Framboise ve Divan Noix'i müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Divan Pastaneleri yeni ürünlerini beğeniye sundu, System.String[]

Divan Pastaneleri, yeni pastaları Divan Privé, Divan Dacquoise Exotique, Divan Tutti Frutti, Divan Framboise ve Divan Noix'i müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, özel tarife sahip pastalar, Divan Pastaneleri uzmanlığıyla hazırlandı.

Misafirlerine lezzet şöleni sunan Divan Pastaneleri, Divan Privé, Divan Dacquoise Exotique, Divan Tutti Frutti, Divan Framboise ve Divan Noix isimli yeni pastalarını, müşterileriyle buluşturuyor.

Unsuz formülüyle dikkati çeken Divan Dacquoise Exotique, badem unu ve Hindistan cevizinin mango, portakal dilimleri ve incecik zencefil taneleriyle buluşmasıyla ortaya çıkıyor.

Taze mevsim meyveleriyle hazırlanan Divan Tutti Frutti pastası ise yepyeni dekoruyla yılın her döneminde en güzel anlara eşlik ediyor.

Fıstık rengi Divan Noix pasta ise beyaz çikolata, kavrulmuş badem, krep parçaları ve fıstık ezmesinden oluşan çıtır krep parçaları ile hazırlanan pasta tabanı üzerindeki Antep fıstıklı kremasıyla dikkat çekici bir görünüme sahip.

Yoğun çikolatayla hazırlanan Divan Privé, yepyeni tarifiyle Divan şeflerinin özel reçeteleri arasında yer alıyor.

Divan Pastaneleri'nin bir diğer gözde pastası Divan Framboise ise bitter çikolatalı mousse, kakaolu pandispanya ve ganaj frambuaz ile çikolata ve frambuazseverlerin beğenisine sunuluyor.

Gaziantep, Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:22 Kaynak: AA
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